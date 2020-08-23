СМИ: Навального доставили в Берлин как гостя канцлера Германии

Алексея Навального доставили в берлинский госпиталь "Шарите" как гостя канцлера Германии. Об этом сообщает телеканал ZDF со ссылкой на министерство внутренних дел ФРГ. По данным журналистов, такой статус присвоен пациенту для получения лучшей полицейской защиты.

20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полёте ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолёт в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

22 августа спецсамолёт из Германии доставил оппозиционера в Берлин. Соратник Навального Леонид Волков сообщил, что перелёт оплатил бизнесмен и филантроп Борис Зимин и фонд его семьи.

Родственники и близкие соратники Навального считают, что его отравили. Врачи в Омске версию отравления отвергли.