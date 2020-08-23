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11 человек задержаны в Москве на акции солидарности с белорусами 

Акция солидарности с протестующими в Минске возле белорусского посольства в Москве 

В Москве полиция задержала по меньшей мере 11 человек, которые вышли к белорусскому посольству на акцию солидарности с протестующими против Александра Лукашенко в Минске.

Правозащитный проект "ОВД Инфо" сообщает, что один из задержанных - музыкант группы Rodonitza, которого, по его словам, увели в автозак за бело-красную футболку. Эти цвета использует белорусская оппозиция.

По данным СМИ, всего к белорусскому посольству на улице Покровка вышли свыше ста человек. МБХ-Медиа отмечает, что в акции приняла участие певица Анжелика Агурбаш, которая является уроженкой Белоруссии.

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