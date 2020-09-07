Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Что делает музей

Беседа с культурологом Соломоном Волковым о кризисе идентичности в музейном деле “Метрополитен” после карантина Музей всегда - и сегодня Возможен ли “музей музыки”
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