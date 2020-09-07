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Генис: Взгляд из Нью-Йорка
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Генис: Взгляд из Нью-Йорка

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Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Что делает музей

Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Что делает музей
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Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Что делает музей

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Беседа с культурологом Соломоном Волковым о кризисе идентичности в музейном деле “Метрополитен” после карантина Музей всегда - и сегодня Возможен ли “музей музыки”

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