Время Свободы: Колесникову похитили, айтишников взяли в заложники
В центре Минска сегодня была похищена один из лидеров оппозиционного движения Беларуси Мария Колесникова, взяты в заложники 4 сотрудника ITкомпании PandaDoc*** В Грузии начались совместные со странами НАТО военные учения «Достойный партнер 2020»*** Кто и зачем искажал текст тюремных записок Юлиуса Фучика, ставших основой знаменитого «Репортажа с петлей на шее»?
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