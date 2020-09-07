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Время Свободы: Колесникову похитили, айтишников взяли в заложники

Время Свободы: Колесникову похитили, айтишников взяли в заложники
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Время Свободы: Колесникову похитили, айтишников взяли в заложники

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В центре Минска сегодня была похищена один из лидеров оппозиционного движения Беларуси Мария Колесникова, взяты в заложники 4 сотрудника ITкомпании PandaDoc*** В Грузии начались совместные со странами НАТО военные учения «Достойный партнер 2020»*** Кто и зачем искажал текст тюремных записок Юлиуса Фучика, ставших основой знаменитого «Репортажа с петлей на шее»?

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