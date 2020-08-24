"Белорусы будут ценить свободу"

В Литве вечером 23 августа прошла акция "Путь свободы" в поддержку Беларуси. В этот день в 1989 году более миллиона жителей Прибалтики выстроились в живую цепь от Вильнюса до Таллина в знак протеста против советской оккупации. В воскресной акции участвовали более 50000 человек. Цепь протянулась на 32 километра из центра Вильнюса к литовско-белорусской границе. В знак солидарности с протестующими люди держали в руках белые гладиолусы и бело-красно-белые флаги. Литва более пятнадцати лет поддерживает белорусских оппозиционных активистов, которым на родине грозит опасность, сейчас здесь находится Светлана Тихановская.