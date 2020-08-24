Глава Cinema for Peace: Навального вывели из строя на месяцы

Оппозиционер Алексей Навальный выживет, но будет выведен из строя на месяцы как политик, заявил в интервью Bild основатель организовавшего перелет Навального в Германию фонда Cinema for Peace Яка Бизиль. Бизиль уточнил, что в случае выздоровления оппозиционер не появится на политической арене как минимум два месяца. Он также сообщил, что Навальный хорошо перенес транспортировку, однако это не изменило"общую тревожную ситуацию".

Позже Бизиль уточнил, что говорил не на основании полученных от врачей данных, а озвучивал собственные оценки ситуации на основе опыта с госпитализацией издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Осенью 2018 года Cinema for Peace помог перевезти его на лечение в Германию, и Верзилов наблюдался в той же клинике "Шарите", где разместили Навального.

"Семья Алексея не уполномочивала никого делать заявления в прессе о его здоровье от своего имени. На данный момент никаких новых подробностей о здоровье Алексея нет. Мы просим всех сохранять терпение и не реагировать на ложные сообщения. Как только появится проверенная информация, мы сразу дадим знать", — написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Омские врачи, лечившие Алексея Навального, 24 августа рассказали о сложностях с постановкой диагноза. Они исходили из того, что оппозиционер был отравлен, пока не получили подтвержения обратному. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолия Калиниченко.

"Диагноз отравление был одним из первых. Он был у скорой помощи, поэтому пациента и доставили в токсикологическое отделение. И если бы мы нашли какое-то отравление, чем-то подтвержденное, для нас это было бы намного проще: понятный диагноз, понятно состояние, и достаточно известное лечение. И диагноз этот у нас оставался до конца дня . Но мы получили окончательный ответ от двух лабораторий о том, что химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов, не выявлено",— сказал Калиниченко . Он добавил, что в течение первых полутора суток медики боролись за жизнь Алексея Навального, одновременно пытаясь поставить ему точный диагноз.

Утром 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска. В самолёте ему стало плохо. Борт экстренно посадили в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Соратники оппозиционера уверены, что он был отравлен. Врачи в Омске заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Что вызвало это нарушение — не сообщалось. К такому результату может привести и токсическое поражение. Семья Навального требовала вывезти больного на лечение за границу. Врачи в Омске в течение дня отказывались передавать пациента немецким коллегам, заявляя, что его здоровье находится в опасности.

22 августа специальный самолёт из Германии доставил оппозиционера в Берлин, в клинику "Шаритэ". Главный врач омской больницы Александр Мураховский сообщил сегодня, что получил ответ из берлинской клиники. По словам немецких медиков, Навальный по-прежнему в тяжёлом состоянии.

Заявление лечащих врачей Навального, возможно, последует в понедельник, сообщила РИА Новости официальный представитель берлинской клиники Мануэла Цингл.