Глава Башкирии просит признать Куштау охраняемой территорией

Глава Башкирии Радий Хабиров направил обращение в министерство природных рессурсов и экологии России с просьбой согласовать создание особо охраняемой природной территории на территории шихана Куштау. В обращении, которое публикует РБК, Хабиров отметил, что Куштау, также как и шиханы Тратау и Юрактау, является памятником природы регионального значения.



Минприроды поддержало идею признать гору Куштау в Башкирии, где ранее региональная компания пыталась начать разработку соды, особо охраняемой природной территории регионального значения, передает РИА Новости.

По словам представителя ведомства, министерство со своей стороны не раз предлагало властям Башкирии создать на горе Куштау особо охраняемую природную территорию.



Известняковая гора находится в 140 километрах от Уфы, это один из крупнейших шиханов в Башкирии. На его территории живут более 40 видов редких животных и растений, занесенных в Красные книги России и региона.

В 2018 году шихан Куштау передали для добычи извести "Башкирской содовой компании", против этого решения начали протестовать местные жители. 15 августа у Куштау произошли столкновения между защитниками шихана с одной стороны и сторонниками содовой компании и ОМОНа – с другой. Были задержаны более 70 активистов.

На следующий день глава региона пообещал, что работы по добыче известняка на шихане не будут проводиться, пока не будет найдено компромиссное решение. Позже Хабиров заявил, что государство может выкупить контрольный пакет акций "Башкирской содовой компании".