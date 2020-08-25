Первое сентября с коронавирусом. Как будут работать школы и вузы

Новый учебный год в российских вузах и школах планируют начать в очном формате, но с многочисленными ограничениями из-за пандемии коронавируса. Опрошенные Радио Свобода преподаватели сомневаются, что можно организовать учебный процесс в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора. Также они опасаются принудительной вакцинации от коронавируса новой российской вакциной.

Разобщать и дезинфицировать

Весной российские школы и вузы вынужденно и без подготовки перешли на онлайн-обучение. Абсолютное большинство родителей, учащихся, преподавателей и чиновников от образования остались недовольны его качеством. Именно поэтому в Министерстве просвещения и Министерстве высшего образования и науки говорят, что ориентируются на проведение следующего учебного года в очном формате.



Так как пандемия продолжается, Роспотребнадзор разработал в начале мая для школ и в конце июля – для вузов рекомендации, которые сделают учебный год 2020–2021 непохожим на все предыдущие.

Основная идея рекомендаций – максимально разобщить обучающихся, насколько это возможно при нахождении сотен или нескольких тысяч человек в одном здании.

– Конечно, так можно [замедлить распространение коронавируса]. Это продиктовано здравым смыслом, нужно добиться, чтобы не было скученности, – объясняет Радио Свобода Виктор Зуев, доктор медицинских наук, вирусолог из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Предполагается многократно усилить внимание к гигиене в целом. В рекомендациях по профилактике коронавируса в школах даже подчеркивается необходимость наличия мыла и бумаги в туалетах.



Школам и вузам придется закупать термометры для бесконтактного измерения температуры на входе (один раз в день в школах и два – в вузах), антисептики, лампы для обеззараживания воздуха. Увеличить количество уборок, проветривать помещения. Обучающиеся с признаками ОРВИ не будут допускаться до занятий.

В вузах предполагается, что студенты будут находиться в масках, которые должны меняться раз в три часа. Преподаватели, по желанию, могут вести лекции без маски. В некоторых регионах маски обязали носить школьных учителей, детей, видимо, нигде принуждать носить маски не будут.



На сайте госзакупок размещено множество запросов от вузов со всей страны на покупку масок: в среднем высшие учебные заведения планируют потратить только на маски от полумиллиона до нескольких миллионов рублей.

Рекордная закупка, которую удалось найти при подготовке материала, анонсирована Финансовым университетом при Правительстве РФ: там на маски (в том числе для региональных филиалов) планируют потратить 29,5 млн рублей.



Преподаватели вузов старше 65 лет должны будут вести занятия онлайн (в школах для учителей этого требования нет). Как отметила в разговоре с Радио Свобода сопредседатель профсоюза "Университетская солидарность" из Югорского государственного университета Ванда Тиллес, от этого в большей степени пострадают ведущие вузы страны: там средний возраст преподавателей выше, чем в менее престижных учебных заведениях.



И в школах, и в вузах запрещены массовые мероприятия: в том числе 1 сентября во многих регионах школьники останутся без традиционных линеек. Предполагается, что классы/учебные группы должны минимально друг с другом пересекаться. Для этого будут открыты дополнительные входы в здания, в вузах лекции для обучающихся с разных факультетов переведут на онлайн. В школах за каждым классом будет закреплен один кабинет – кроме занятий по физике и химии. Занятия по физкультуре предполагается максимально перенести на улицу, как можно меньше использовать спортзал.

В школах будут составлять расписание уроков так, чтобы классы минимально друг с другом пересекались. Обсуждался вариант, при котором школьников не должны были выпускать из класса во время перемен, но, судя по всему, так делать нигде не будут. Либо классы будут начинать учиться с разных уроков, либо вообще для каждого класса будет составлено свое расписание звонков.



– Тогда это будут непрерывно шумящие школьники за стеной. У тебе еще идет урок, а у соседей уже перемена, – опасается Алексей Макаров, учитель московской школы "Интеллектуал".



В школах и вузах действовало много спортивных секций, клубов, кружков. Сейчас их работа противоречит запрету на совместные мероприятия учащихся разных классов и групп. При этом в большинстве регионов страны детско-юношеские клубы, находящиеся вне школ и вузов, работать продолжают. От дополнительного образования отказываться не будут, но, как вариант, школьные и вузовские секции будут работать только по выходным, когда учебные заведения не загружены.



Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке от КПРФ Олег Смолин отметил в разговоре с Радио Свобода, что эти меры вынужденные, они дают возможность очно начать учебный год в условиях пандемии. Смолин рассказал, что внес законопроект, по которому, если придется вновь переводить обучение в онлайн, расходы на это должно взять на себя государство. Депутат от КПРФ предполагает, что правительство этой идее будет сопротивляться.



Другой заместитель председателя думского комитета по образованию и науке, депутат от "Единой России" и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко с оптимизмом относится к возможности провести следующий учебный год очно.

– Дети должны заниматься. Инфекция, требующая достаточно жестких мер, проявила себя и нам уже достаточно знакома. Разумная предосторожность должна быть: это принципы, использующиеся для того же гриппа, может быть, даже чуть помягче. Так как грипп более заразен и в большей степени, чем COVID-19, опасен для детей школьного возраста. Вполне разумно ограничить перемещения между кабинетами, контролировать температурный режим – отсекать температурящего ребенка в начале учебного дня, это очень эффективно. Максимально проводить время на свежем воздухе, максимально отменить всякие летучки и собрания – потом это можно наверстать в более благоприятное время. Особенность этого года – был сорван организованный детский отдых, надо обратить внимание на витаминизацию школьного меню, следить за нагрузками и режимом дня. Не нужно никакой паники и истерики. С этой инфекцией надо обходиться адекватно, а не зарабатывать на ней политические дивиденды, – рассказывает Онищенко Радио Свобода.

Тестировать и прививать

Предполагается, что в разных регионах правила работы школ и вузов будут отличаться в зависимости от ситуации с эпидемией, решения будут приниматься местными властями. Как пояснила Радио Свобода оргсекретарь профсоюза "Учитель" Ольга Мирясова, основные решения будут приниматься региональными управлениями образования, а в деталях воплощаться в каждой школе по-своему: у школ разные здания, разное количество учеников, и это сильно влияет на то, как будут исполняться рекомендации Роспотребнадзора.



Даже за неделю до начала учебного года во многих школах родителям и учителям ещё не рассказали, каким будет расписание уроков. Во многих школах не избежать обучения в две смены: хотя в течение многих лет усилия чиновников от образования были направлены на то, чтобы искоренить практику вторых смен в школах. Судя по рассказам педагогов, с которыми поговорило Радио Свобода, в разных регионах учебный год начнется в схожем формате. При этом среди преподавателей циркулируют слухи, что вскоре все равно все вернутся к онлайну, как было весной. Чиновники эти слухи опровергают, но такой вариант нельзя исключать. Например, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при выявлении хотя бы одного школьника, заразившегося ковидом, на две недели весь класс будет переводиться на удаленное обучение. Москва и некоторые другие регионы анонсировали массовое тестирование на ковид педагогов перед началом учебного года. Пока непонятно, насколько строго это будет выполняться даже в Москве.



– У нас сейчас десять педагогов вернулись из отпуска, протестировали, у двоих ковид. Вроде бы всех нас, как контактировавших, должны отправить на карантин, но "закрыли" только заразившихся. И я сомневаюсь, что родителям расскажут о заражении педагогов, – на условиях анонимности говорит учитель одной из московских школ.



– Есть большой риск, что учителя будут увольняться. И так перегруженные учителя теперь будут решать ещё много вопросов, связанных с требованиями Роспотребнадзора. Также люди очень боятся вакцинации, к нам приходит много таких обращений. Люди не верят, что неожиданно появившаяся вакцина от коронавируса безопасна. Будет ли она обязательной, непонятно, вокруг этого много слухов. Из ряда регионов поступает информация, что учителям говорят, что кто не привьется, работать не будет, – рассказывает Александр Кондрашев, представитель профсоюза "Учитель" в Санкт-Петербурге.

Учителя по условиям своей работы обязаны делать прививки либо иметь справку от врача, что их не позволяет делать здоровье. Представители властей разных уровней заявляли, что вакцинация от ковида должна быть добровольной. Профсоюз "Учитель" заявил, что готов помогать учителям, которых будут принуждать к вакцинации.



– У нас прививаться от ковида пока не требуют. Обсудил с врачами, все говорят, что вакцина недостаточно испытана, прививаться опасно. Я уже договорился, что, если заставят, мне прививку проставят в документах, а на самом деле колоть не будут. За тем, чтобы дети из разных классов не общались на переменах, обязали следить учителей. Но это, конечно, малореально, – также на условиях анонимности говорит школьный учитель из Братска.



Ещё в начале пандемии в Трудовой кодекс были предложены поправки, детально регулирующие организацию удаленной работы, но эти поправки до сих пор не приняты Госдумой.



– У нас объявили, что будут брать заявления о желании перейти на онлайн. Учеба будет в смешанном режиме, вне зависимости от возраста, какая-то часть занятий у педагогов любого возраста будет онлайн. Причем из дома: это перенос рабочего места из вуза. Насколько я могу понять, это заявление полностью перекладывает на педагога организацию удаленного обучения. Технических вопросов очень много по опыту весны: у меня один раз выключали электричество, другой раз была гроза и вылетел интернет – всё, на этом рабочий день заканчивался. По моим оценкам, в нашем вузе преподавателей 65+ примерно четверть, это реальная проблема, – рассказывает Дмитрий Трынов, сопредседатель профсоюза "Университетская солидарность" из Уральского федерального университета.

– С точки зрения учебного процесса всё это... очень и очень плохо. Чтобы качественно вести дистанционное занятие, нужна камера, хороший интернет, приличный ноутбук и графический планшет (используется вместо доски). Желательно ещё микрофон, разумно поставленное освещение. Где-то вузы что-то преподавателям покупают, где-то волонтеры ездят и настраивают, но эти потребности совершенно не закрываются. В любом случае, в дистанционном формате утрачивается разумный контакт между студентами и преподавателями, – говорит сопредседатель "Университетской солидарности", сотрудник МФТИ Андроник Арутюнов.



Также в "Университетской солидарности" отмечают, что во многих российских вузах ещё до коронавируса была идея о частичном переносе обучения в онлайн, теперь же, в результате пандемии, переход на онлайн в вузах ускорится. В школах эта тенденция не так ярко выражена, но также присутствует. Например, ещё до пандемии (в ноябре 2019 года) правительство Московской области выделило 239 миллионов рублей на разработку (должна завершится в 2021 году) единой виртуальной образовательной системы для региона.



На момент публикации текста в пресс-службах Министерства просвещения (отвечает за школьное образование) и Министерства высшего образования и науки на вопросы Радио Свобода не ответили.