Новая финансовая нестабильность. Беларусь, Навальный и курс рубля

Как связаны предполагаемое отравление Алексея Навального и деньги россиян? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

В кои-то веки собирался начать с хорошей новости и даже нашел подходящую. Но, видно, не судьба. Потому что в четверг в реанимацию омской больницы в тяжелом состоянии привезли Алексея Навального, которому стало плохо в самолете – в результате борт был вынужден совершить вынужденную посадку в Омске. Соратники одного из лидеров российской оппозиции уверены, что он был отравлен.

Полная видеоверсия программы:

И эта новость привела к распродаже российских активов. Уже в четверг инвесторы начали избавляться и от российской валюты, и от акций российских компаний. В пятницу, пока Алексей Навальный продолжал находиться в коме в больнице в Омске, а местные врачи отказывались отпускать его в Германию, инвесторы продолжали продавать. В результате курс евро впервые с марта перевалил за 88 рублей, а валютный индекс РТС за два дня потерял более 5 процентов. К тому, чем чревата распродажа рублевых активов, мы еще вернемся.

Но сначала все-таки о той самой новости, с которой я хотел начать как с хорошей. В пятницу 21 августа состоялось заседание Наблюдательного Совета Сбербанка, где было принято решение выплатить в качестве дивидендов половину чистой прибыли банка за прошлый год. Сумма к распределению между акционерами вышла рекордной – 422 миллиарда рублей. Столько ни одна компания в современной России еще не платила своим акционерам. До этого рекорд принадлежал Газпрому, который в прошлом году выплатил 380 миллиардов. Но сам по себе размер дивидендов мало что говорит. Для инвесторов куда важнее, сколько денег приходится на одну акцию.

Все, кто в этот день будут владеть акциями, получат право на дивиденды

Владельцы как обыкновенных, так и привилегированных акций Сбербанка получат по 18 рублей 70 копеек на одну бумагу. Обыкновенные акции сейчас торгуются в районе 220-240 рублей за штуку, привилегированные стоят 210-220 рублей. Исходя из этого доходность посчитать несложно. Купить ради получения дивидендов бумаги, которые довольно скоро принесут 8-9 процентов, еще не поздно. 25 сентября состоится общее собрание акционеров, где будет окончательно определена дата закрытия реестра банка. Наблюдательный совет рекомендовал назначить ее на 5 октября. Все, кто в этот день будут владеть акциями, получат право на дивиденды. А выплатят их уже во второй половине октября. Стоит ли бежать за акциями, которые принесут 8-9 процентов рублевого дохода, даже если владеть ими всего пару дней, каждый решает сам. Главное – осознавать риски.

Во-первых, на следующий день после закрытия реестра многие из тех, кто покупает сейчас акции ради дивидендов, захотят от этих акций избавиться. Причем бывает и так, что падение котировок превышает размер дивидендов. За примером далеко ходить не надо. Закрытие реестра в Газпроме состоялось 14 июля, и инвесторы начали избавляться от бумаг компании уже накануне – 13 числа, когда рынок открылся в районе 200 рублей за акцию, а закрылся около 196. Дешевели бумаги и 14 июля, а 15-го рынок и вовсе открылся чуть выше 180 рублей. Бумага, которая принесла своим владельцам 15 рублей 40 копеек в качестве дивидендов, за пару дней подешевела на 20 с лишним рублей.

Для Сбербанка поведение иностранцев особенно важно, поскольку они владеют 45 процентами акций банка

Во-вторых, в свете последних событий рублевые активы – далеко не лучшее место для вложения денег. И не важно, идет ли речь об акциях российских компаний, государственных облигациях или банковских депозитах. Иностранные инвесторы от рублевых активов начали избавляться еще до белорусских протестов, а также внезапного и пока необъяснимого заболевания Алексея Навального. Пример с Газпромом и ослабление рубля двух последних месяцев – лишнее тому свидетельство. И пока не похоже, чтобы эта тенденция сменилась на обратную. Для Сбербанка же поведение иностранцев особенно важно, поскольку они владеют 45 процентами акций банка. А если учесть, что 50 процентов плюс одна акция принадлежит Минфину, который на рынке не присутствует, слова о том, что именно иностранные акционеры в максимальной степени влияют на курс акций Сбербанка, перестают быть фигурой речи.

Если вы решили, что все, о чем только что шла речь, вас никаким боком не касается, потому что ни акции, ни даже валюта вас особо не интересуют, вы сильно заблуждаетесь. Так уж сложилось, что от состояния валютного и долгового рынка сейчас очень сильно зависят доходы, а значит и расходы государства. На фоне кризиса зависимость российского населения от государства резко выросла. В первом полугодии доля пенсий, социальных выплат и пособий, зарплат в госсекторе и госкомпаниях достигла максимальных отметок, а доля доходов от предпринимательской деятельности скатилась до исторического минимума. И даже те немногие, кто никак напрямую не связан с бюджетом, от него, пусть косвенно, но зависят. В той мере, в какой зависят от платежеспособного спроса, который в свою очередь более чем наполовину формируется за счет государственных выплат.

Для исполнения всех бюджетных обязательств придется занимать около 5 триллионов рублей

В конце прошлой недели Счетная палата опубликовала отчет об исполнении бюджета, где прогнозируется, что по итогам нынешнего года Минфин должен будет привлечь на рынке рекордную за последние 15 лет сумму – 4 с лишним триллиона рублей. Сам Минфин ранее не исключал, что для исполнения всех бюджетных обязательств придется занимать около 5 триллионов рублей. Причем более половины этой суммы занять на рынке еще только предстоит.

В первом полугодии Минфину удалось разместить государственные облигации только на 1 триллион 600 миллиардов рублей. На июль- сентябрь было запланировано 13 аукционов по размещению облигаций на общую сумму в триллион рублей. И хотя уже прошло почти два месяца из трех, пока занять в июле-августе удалось только 400 миллиардов. Соответственно, до конца года нужно привлечь 2-3 триллиона.

Проблема в том, что между "нужно привлечь" и "привлечь" есть некоторая разница. Пока рубль был стабилен и даже укреплялся, продавать гособлигации, которые гарантируют инвесторам рублевую доходность, было легко и приятно. Инвесторы, в том числе и иностранные (а их доля на рынке российского госдолга перешагнула за 30 процентов), с удовольствием покупали Облигации федерального займа – ОФЗ.

Либо опять отменять аукцион, либо соглашаться на совсем уж высокие проценты в качестве премии за риск

Но в последнее время ситуация изменилась. Аукцион 12 августа по размещению купонных облигаций, цитирую: "признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен". Проще говоря, давать в долг Минфину под те проценты, на которые там надеялись, никто не захотел. Следующий за ним аукцион 19 августа вообще отменили, прекрасно понимая, что ситуация на рынке, если и изменилась, то только к худшему. На очереди новая попытка Минфина занять денег, которая назначена на 26 августа. И тут уж придется решать – либо опять отменять аукцион, либо соглашаться на совсем уж высокие проценты в качестве премии за риск.

Самое любопытное заключается в том, что накопленные правительством резервы позволяют обойтись совсем без наращивания госдолга. Еще совсем недавно, когда цены на нефть пробивали вниз все разумные и неразумные уровни, министр финансов Антон Силуанов регулярно появлялся со свежими подсчетами, на сколько России хватит резервов при "текущих" 35-30-25 долларах за баррель.

Но цены отскочили выше 40 долларов, и министр оказался в роли персонажа басни "лиса и виноград": деньги в Фонде национального благосостояния есть, но получить к ним доступ мешает "бюджетное правило".

События в Республике Беларусь, а потом и предполагаемое отравление Алексея Навального дестабилизировали ситуацию на российском финансовом рынке. В результате Минфин не может занимать, чтобы обеспечить бюджетные расходы. Если к октябрю каких-то радикальных улучшений не произойдет (а откуда им взяться, пока совершенно непонятно), иностранные инвесторы получат дивиденды по акциям Сбербанка и направят полученные рубли на покупку валюты. А заодно могут захотеть и от самих акций избавиться. Все, как в июле было с Газпромом.

В результате велика вероятность нового обвала как рубля, так и фондовых индексов. Если задуматься, ситуация абсолютно безумная. Одним из главных факторов дестабилизации российской финансовой системы в настоящее время служит упорное нежелание тратить резервы, которые призваны обеспечить российскую финансовую стабильность. Тут уж действительно есть о чем задуматься. И мой вам совет: не стоит брать пример с правительства, когда вы планируете семейный бюджет.

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