На пути к изоляции. Почему Россия регулярно теряет союзников

"Убийственная стабильность" Путина и Лукашенко? Чего добиваются противники "батьки из Минска", и не закроется ли для России белорусское "окно в Европу"? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Российские золотовалютные резервы достигли абсолютного исторического максимума, превысив 600 миллиардов долларов. Предыдущий рекорд был установлен в августе 2008 года. Это был момент, когда в России, по ставшему крылатым выражению Алексея Кудрина, закончились "тучные годы". Начавшийся тогда кризис по России и ее гражданам ударил очень сильно. И это лишний раз доказывает, что нет прямой зависимости между количеством золота и валюты, накопленных Центральным Банком России, и глубиной падения экономики и доходов граждан.

Полная видеоверсия программы:

В нынешней ситуации любопытно другое. Кризис пришел в Россию полгода назад, а международные резервы – пусть и за счет ослабления доллара к золоту и другим мировым валютам – продолжают расти. И это не означает, что падение мировых цен на нефть, газ и другие сырьевые товары, а также сокращение налоговых поступлений из-за рухнувшего потребительского спроса и снижения доходов населения никак не сказались на бюджете. Еще как сказались! По оценкам Минфина, дефицит в этом году (с учетом всех дополнительных расходов на финансирование антикризисных мер) составит около 5 триллионов рублей или порядка 5 процентов ВВП.

Уровень госдолга продолжает оставаться одним из самых низких в мире

Однако закрывать эту дыру финансовое ведомство предпочитает за счет наращивания госдолга. Программа заимствований расширена на этот год до все тех же 5 триллионов рублей. В четверг 13 августа министр финансов Антон Силуанов вынужден был даже публично объясняться по поводу стремительного роста российского суверенного долга. Он заявил, что, несмотря на рост заимствований, уровень госдолга в России продолжает оставаться одним из самых низких в мире. Даже по итогам года он не превысит 20 процентов ВВП, в то время как по прогнозам Международного валютного фонда мировой госдолг в этом году превысит 100 процентов мирового же ВВП.

Все это так. На фоне других стран российские долги выглядят более чем невинно. Вот только совершенно непонятно, какой смысл занимать под высокие по нынешним временам проценты, имея гигантские резервы, которые никакого гарантированного процентного дохода не приносят. Объяснений тут может быть несколько. Одно из них в том, что размер резервов руководством страны почему-то прочно ассоциируется с финансовой стабильностью – главным и единственным достижением последних лет правления Владимира Путина.

Впрочем, не исключено, что эти же резервы людьми, которые приватизировали власть в России, рассматриваются как своеобразный "золотой парашют", гарантия спокойной и обеспеченной жизни за пределами страны. На случай, если ее гражданам окончательно надоест перемежающийся регулярными кризисами застой, и они захотят хоть каких-то перемен.

Эта версия объясняет и стремительный рост доли золота в международных резервах, который наблюдался в течение последних лет. Ведь физическое золото – это не деньги на счетах в банках или в государственных облигациях развитых стран, которые легко арестовать и перекрыть к ним доступ. Слитки легко погрузить в самолет и вывезти в какой-нибудь райский уголок.

Никакая стабильность – ни финансовая, ни политическая – не может длиться вечно

А в том, что перед бессменным руководителем России и его окружением рано или поздно проблема спасения встанет, какие бы поправки к Конституции они ни приняли, у меня сомнений нет Просто потому, что механизма мирного перехода власти в России также нет, и никакая стабильность – ни финансовая, ни политическая – не может длиться вечно. И действие этого правила сейчас на практике выясняет партнер Владимира Путина по Союзному государству Александр Лукашенко.

14 августа белорусская Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательные официальные результаты состоявшихся 9 августа президентских выборов. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший, по верии ЦИК, чуть более 80 процентов голосов. Его основной сопернице Светлане Тихановской насчитали 10 процентов.

Однако белорусы, лишенные, как и россияне, мирного механизма транзита власти, сразу после выборов вышли на улицы, требуя сначала честного подсчета голосов, а сейчас уже и ухода Лукашенко. Тихановская же объявила о создании Координационного совета для обеспечения передачи власти в Белоруссии.

Вне зависимости от того, чем закончится, пока еще мирная, белорусская революция, рискну утверждать, что противники Александра Лукашенко добились главного – перемен. Какими будут эти перемены в стране, которую в окружении российского президента Владимира Путина считают чуть ли не "Западным федеральным округом", зависит от того, как долго Александр Григорьевич продолжит греть президентское кресло. Однако уже сейчас очевидно, что последний диктатор Европы” сам себя загнал в угол, в котором его с прошлого года поджидает "старший брат" с предложениями по так называемой интеграции, от которых Лукашенко, если он все-таки останется в своем кресле, уже никак не отказаться.

Стороны будут достраивать Союзное государство, причем на условиях Кремля

Шокирующая жестокость при разгоне протестов первых дней и пытки задержанных в изоляторах переполнили чашу европейского терпения. Ни на западе от Бреста, ни на севере от Минска, ни на юге от Гомеля с белорусским президентом никто никаких дел больше иметь не будет. Так что звонки Лукашенко Путину можно расценивать как жест отчаяния и полную и безоговорочную капитуляцию. Прошлогодние игры в суверенитет закончились. Стороны будут достраивать Союзное государство, причем на условиях Кремля.

Александру Григорьевичу, скорее всего, даже позволят досидеть в президентском кресле последний срок и предоставят гарантии безопасности на отмеренные ему после этого годы. Может быть, даже дадут поуправлять какой-нибудь крупной государственной компанией или банком. Например, сельскохозяйственным.

Прямая политическая поддержка Лукашенко в обмен на интеграцию будет расценена как посягательство на суверенитет

Вот только России и россиянам такое, с позволения сказать приобретение может принести последствия пострашнее тех, что последовали после присоединения Крыма. Даже если в Минске или других городах не появятся "вежливые люди" с оружием, но без знаков различия, прямая политическая поддержка Лукашенко в обмен на интеграцию будет расценена как посягательство на суверенитет и как очередной аншлюс – если называть вещи своими именами. Причем не только европейскими или американскими политиками, но и значительной частью белорусского общества. Активной его частью, готовой отстаивать свои идеалы.

В результате с одной стороны Россия получит международные санкции, по сравнению с которыми все, что было раньше, покажется детским лепетом, а с другой – территорию, готовую в любой момент стать очагом социального и политического взрыва. Так что в нынешних обстоятельствах "укрепление союзнических отношений" или противостояние "деструктивным силам", которые могут нанести ущерб Союзному государству – а именно об этом, по версии Кремля, говорили в пятницу 14 августа по телефону Путин и Лукашенко – это худшее, что может сделать российское руководство. Есть, правда, слабая надежда на то, что "обещать не значит жениться". Но поскольку Путин еще шесть лет назад перешел все возможные "рубиконы", то вероятность того, что Кремль не польстится на столь лакомый кусок, стремится к нулю.

Политика российского руководства в отношении ближайших соседей, которая проводится все последние годы, заставляет серьезно задуматься. В 2008 году была война в Грузии. Россия отколола от страны две непризнанные республики и посадила там марионеточные режимы, сильно зависимые от Москвы и требующие постоянной финансовой подпитки. Но отношения с Грузией оказались надолго испорченными, а экономические связи были прерваны.

Попытки эти обречены на провал и приведут лишь к дальнейшей изоляции России

Через шесть лет случилась Украина, где все обернулось еще хуже. Стоит ли сегодня, спустя еще шесть лет уже после украинских событий, так держаться за Лукашенко, который превратился в живое олицетворение застоя? Надо ли пытаться помешать белорусам, которые ощущают себя застывшими в янтаре мухами, перезапустить у себя в стране исторический процесс? Тем более, что, учитывая грузинский и украинский опыт, попытки эти обречены на провал и приведут лишь к дальнейшей изоляции России и разрыву отношений с ближайшими союзниками?

А восстановление этих экономических, политических и любых других отношений возможно будет только "после Путина". Конечно, Владимиру Владимировичу страшно. Ведь он сам превратился в такое же олицетворение застоя, как и его "младший брат" по Союзному государству.

Другие темы новой программы "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом: