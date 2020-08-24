Полицейские в Висконсине ранили афроамериканца

В США в городе Кеноша (штат Висконсин) в воскресенье вечером состоялась акция протеста против действий полицейских, которые тяжело ранили афроамериканца. Демонстранты пришли к зданию службы общественной безопасности округа Кеноша. Полиция применила пластиковые щиты и дубинки, чтобы оттеснить людей от участка. Участники протеста повредили несколько автомобилей. Власти ввели ночной комендантский час.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик. На кадрах видно, как темнокожий человек идет перед автомобилем, а трое офицеров следуют за ним с оружием наготове. Когда афроамериканец открыл дверь автомобиля и наклонился внутрь, один из офицеров схватил его за майку и выстрелил из пистолета. Слышно семь выстрелов. Из видеозаписи неясно, сколько офицеров стреляли, и что послужило поводом для стрельбы.

В заявлении департамента полиции Кеноши не приводятся детали событий, происходивших до стрельбы. Сообщается, что раненого доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ведётся следствие.

Губернатор Висконсина Тони Эверс выступил с заявлением в поддержку пострадавшего и его семьи. Эверс отметил, что детали случившегося выясняются и напомнил, что американец – не единственный темнокожий, раненый при задержании полицейскими.