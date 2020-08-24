Полицейские в Висконсине ранили афроамериканца

В США в городе Кеноша (штат Висконсин) в воскресенье вечером состоялась акция протеста против действий полицейских, которые тяжело ранили афроамериканца. Демонстранты пришли к зданию службы общественной безопасности округа Кеноша. Полиция применила пластиковые щиты и дубинки, чтобы оттеснить людей от участка. Участники протеста повредили несколько автомобилей. Власти ввели ночной комендантский час.
Ранее в социальных сетях появился видеоролик. На кадрах видно, как темнокожий человек идет перед автомобилем, а трое офицеров следуют за ним с оружием наготове. Когда афроамериканец открыл дверь автомобиля и наклонился внутрь, один из офицеров схватил его за майку и выстрелил из пистолета. Слышно семь выстрелов. Из видеозаписи неясно, сколько офицеров стреляли, и что послужило поводом для стрельбы.
В заявлении департамента полиции Кеноши не приводятся детали событий, происходивших до стрельбы. Сообщается, что раненого доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ведётся следствие.
Губернатор Висконсина Тони Эверс выступил с заявлением в поддержку пострадавшего и его семьи. Эверс отметил, что детали случившегося выясняются и напомнил, что американец – не единственный темнокожий, раненый при задержании полицейскими.
- В конце мая в США начались массовые протестные акции под лозунгом "Жизни чернокожих имеют значение". Поводом для выступлений стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. Один из сотрудников полиции применил удушающий приём. Впоследствии Флойд умер в больнице. Афроамериканца заподозрили в использовании фальшивой купюры.
- Большинство выступлений проходило мирно, но некоторые перерастали в столкновения с полицией, сопровождались грабежами и вандализмом. За время акций было снесено несколько памятников, которые, по мнению протестующих, ассоциируются с прославлением расизма и угнетения, а также людей, владевших рабами.
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