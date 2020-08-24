Пашаев заявил, что Михаил Ефремов вновь нанял его своим адвокатом 

Адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы Михаила Ефремова в деле о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, заключил новое соглашение с актёром. Об этом сам Пашаев сообщил изданию "МБХ Медиа". Ефремов эту информацию пока не комментировал.

Ранее актёр заявил, что отказывается от услуг Пашаева и намерен нанять "более сильных" адвокатов. В связи с этим заседание суда, которые должно было состояться в понедельник, перенесено на 31 августа. Сторона потерпевших считает, что отказ от адвоката был нужен обвиняемому и его защитнику исключительно для затягивания процесса.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце. Погиб водитель фургона Сергей Захаров, в который въехала машина актёра. В момент случившегося Ефремов, по данным следствия, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии.

Сам артист вину не признаёт, утверждая, что ничего не помнит, и высказывая при этом сомнения, что за рулём был он. При этом ранее он записал видеообращение к семье погибшего, в котором извинился перед ней и всеми, кто ему верил. Ефремов также заявлял, что "непростительно по пьянке садиться за руль", что он не понимает, как жить дальше, и чтоне собирается "отмазываться" от наказания, используя свои знакомства.

На прошлой неделе защитник Ефремова Эльман Пашаев привёл в суд свидетеля, который сразу после аварии якобы видел за рулём автомобиля актёра другого человека. Сторона обвинения подозревает его в лжесвидетельстве.