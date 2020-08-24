Заместитель госсекретаря США встретился с Тихановской

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган в понедельник встретился в Вильнюсе с оппозиционным кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которую противники президента Александра Лукашенко считают подлинным победителем прошедших 9 августа президентских выборов.

Как заявил после встречи Биган, его главной целью было "узнать мнение белорусского народа и получить информацию о том, что он делает для того, чтобы получить право самостоятельно определять свою судьбу". Тихановская, по его словам, произвела на него большое впечатление.

По словам заместителя госсекретаря, США надеются на политическое решение кризиса в Белоруссии. Он добавил, что Вашингтон не будет вмешиваться в развитие событий, поскольку это дело белорусского народа.

В заявлении штаба Тихановской говорится, что кандидат в президенты выразила благодарность США за поддержку белорусского народа. Тихановская также заявила, что готова к диалогу с действующими властями, в том числе при посредничестве международных организаций. Главным требованием оппозиции остаётся проведение повторных выборов, а также расследование насилия по отношению к участникам акций протеста.

Биган во вторник прибудет в Москву, главной темой его переговоров с российскими представителями станет ситуация в Белоруссии. По словам посла США в России Джона Салливана, замгоссекретаря поднимет вопрос о недопустимости внешнего влияния на ситуацию в стране.

США не признали выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным, победил Лукашенко, свободными и справедливыми. Они также осудили власти Белоруссии за жёсткое подавление протестов. Президент России Владимир Путин официально поздравил Лукашенко с победой, а МИД России, называя протесты внутренним делом Белоруссии – в то же время заявляет о попытках неких западных сил вмешаться в ситуацию в стране.