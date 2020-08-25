"Совпадений не бывает": соцсети о выводах немецких врачей Навального

Итак, врачи берлинской клиники "Шарите" впервые раскрыли информацию о состоянии Алексея Навального, и, по их данным, политик был отравлен.

Олег Козырев:

Простите, не могу не ткнуть носом.

1. Пресс-релиз германских медиков в письменном виде, краткий, без воды и запутываний, понятный.

2. За тот же срок смогли выявить яд и начать лечение.

3. Перед (!!!) публикацией релиза проконсультировались с женой Алексея и получили на это разрешение

Леонид Волков:

1. Самое известное вещество из группы «ингибиторов холинэстеразы» называется «Новичок».

2. То, что выглядит как утка, крякает как утка, плавает как утка — это утка. Не бывает «удивительных совпадений», и если в странную кому впадает лидер оппозиции, то причина одна: Путин — отравитель и убийца. Путин пытался убить Навального. Или, как пишет Маргарита Симоньян, Ч.Т.Д.

3. Мы с самого начала кричали об очевидном, и требовали двух вещей: транспортировки и лечения от отравления. Омские врачи (тм) два дня занимались тем, что пытались изо всех сил «исключить отравление».

4. И еще раз повторю: спасибо всем, кто приложил невероятные усилия, чтобы Алексея вытащить оттуда. Это спасло его, и это дало возможность успеть диагностировать тип отравления, что важно для правильного лечения.

Максим Юсин:

Сомнений в общем-то и не было почти. Разве что в некоторых СМИ, распространявших дурацкую версию про «самогон». Грустно все это(

Александр Рыклин:

Интересно, как Путин будет теперь выкручиваться? Разные независимые лаборатории определили наличие яда... В этой ситуации отказ от возбуждения уголовного дела - прямое признание собственной вины...

Ксения Ларина:

Какой ужас. Какой страшный несмываемый поступок омских медиков. Вот этого главврача Мураховского надо судить. Неужели кто-то поверит, что они не заметили отравления? Неужели кто-то поверит?

Евгения Альбац:

Почему лаборатории Москвы и Томска не выявили отравляющих веществ? Моя гипотеза: был проделан тот же трюк, что и на Олимпиаде в Сочи. Именно для этого омскую больницу наводнили люди в штатском: подменить бутылочки с кровью и мочей было проще, чем в Сочи.

Игорь Яковенко:

Поздравляем соврамши всех тех кто хихикал насчет "передоза", "рафаэлок", "самогона", а заодно омских чиновников от медицины с их публикацией "анализов" Навального.

Вообще, после сочинской олимпиады слово "анализы" в России следует запретить. Нехорошее это слово. Не наше.

Екатерина Шульман:

Судя по всему, и опозорились, и скрыть ничего не сумели. Но надо иметь в виду, что в актах политического террора демонстративность - необходимый элемент.

Максим Дбар:

Меньше всего мог подумать, что страной в XXI веке будет править монарх-отравитель из века так 15-16. Владимир Медичиевич Борджиа какой-то

Фёдор Крашенинников:

Итак, Навального отравили боевым ОВ.

Но давайте подумаем вот о чем.

Он всегда находился среди людей, как минимум с ним рядом были Кира и Илья. На встречах присутствовал широкий круг активистов, я уж не говорю о том, сколько народу было в аэропорту и в самолете.

То есть, отправители были или какими-то мастерами своего дела (угадайте, в каком государственном ведомстве такие служат!), или же ставили под угрозу здоровье и жизни неопределенно широкого круга людей - стоило чему-то пойти не так, и жертв было бы больше.

Кстати говоря, не факт, что других жертв и нет. Ведь какие-то более слабые физически люди могли умереть от гораздо меньшей дозы, полученной случайно - и возможно, что они и умерли. Ну а коллеги доктора Мураховского написали, что они умерли от внематочной пневмонии и прочего падения уровня углеводородов.

Леонид Рагозин:

Если правда, то это химические оружие, применённое против гражданина страны и лидера оппозиции.

Вместе с минскими событиями всё это наводит на удручающие мысли о том, как далеко зайдут эти режимы в борьбе за выживание. Далеко зайдут - граждане дали им слишком много времени на подготовку. За все циничные шуточки о демшизе и троллинг возмущавшихся, за «я не лезу в политику, там слишком много грязи», за «куда мне протестовать, у меня же ипотека» придётся жестоко расплачиваться. Не думаю, что есть какой-то способ обойти и избежать этот момент.

Олег Козловский:

Неизвестно, сможет ли Навальный вернуться в политику и вообще к полноценной, активной жизни. Остается надеяться на силу его организма и мастерство немецких врачей, но надо понимать, что того Навального, которого мы знали, возможно уже не будет. Мне страшно это осознавать, и потому что я его лично знаю (вот уже 15 лет), и потому что российская оппозиция без него остается обезглавленной, а власть торжествует.

А еще страшно, потому что его отравители теперь наверняка очень довольны собой. Ведь что такое успешное (с их точки зрения) отравление? Человек не умер, а значит вместо гнева остается надежда. Если бы его застрелили, как Немцова, это вызвало бы шторм, который мог бы иметь непредсказуемые последствия. А так — мы будем раз в несколько недель получать сообщения о том, что состояние здоровья Навального немного улучшилось или ухудшилось, что врачи стараются, что его жизнь вне опасности, но пока прогнозы неясны и т.д. И мы свыкнемся с этим, как свыклись со всем, что происходило в России последние 20 лет. "Да, есть у нас Навальный, живой, но болеет, мы надеемся, что он скоро поправится, ждем". Потом надежды будет оставаться все меньше, но и взрыва негодования уже не будет. Ну кто пойдет штурмовать условный Кремль спустя год после отравления? И всё. Человека как бы не убили, но его нет.

Алхас Абгаджава:

А вот теперь нас ждет долгий детектив с уже известным сценарием.

СК дело об отравлении Алексея Навального так и не возбудил и вряд ли собирается. Заключение немцев они принимать не будут. Скажут, у нас есть наши заключения, там нет ядов.

А заявления немцев об обнаружении следов отравления ядом - это политические игры проклятой закулисы.

Виктор Матизен:

Остается дождаться песен, которые запоют причастные к этому вселенскому позору. Сценариев несколько: 1) признаются в недостаточной компетентности в отравлениях; 2) признаются в фальсификации результатов экспертизы; 3) предъявят взятые у Навального в Омске анализы, в которых отсутствуют ингибиторы; 4) заявят, что немецкие врачи ошиблись; 5) заявят, что немец они сами добавили ингибиторы в анализы по приказу кураторов из Госдепа США. Какой из этих пяти вариантов, по-вашему, будет реализован или есть еще шестой, седьмой и т.д.?

Стас Кувалдин:

А будут, как с Скрипалями, говорить, что раз диагноз поставили, значит, сами и отравили?

Будут!

Павел Данилин:

По "великим" немецким диагностам. Сову на глобус натянули. В чем никто и не сомневался. В конце концов, кто платит, тот и музыку заказывает.

Виталий Третьяков:

Слово "отравление" в русском означает 1) то, что человек отравился; 2) то, что человека отравили.

Причём отравиться (самому) можно и ядом. А отравить кого-то можно и грибами.

Произнося просто "Отравление Навального", люди специально подталкивают публику ко второй версии. Т.е. они провокаторы. Ибо данная версия на данный момент не доказана. Никем.

Аналогичная история - "отравление Ющенко".

Мышь в овощном:

Итак, аудитории предлагается поверить в то, что Алексей Навальный отравлен боевым отравляющим веществом в интересах органов власти РФ.

При отравлении политика использовалась практически такая же «химия», что и ранее применявшаяся «чистильщиками» российской военной разведки при попытке устранения предателя на территории Великобритании.

Отравление Навального произошло на территории России, предположительно — в аэропорту, т.е. в месте массового пребывания людей, из которого политик переместился на транспортное средство, где близко контактировал со значительным числом посторонних.

Несмотря на то, что убийцами было выбрано заведомо смертоносное вещество, оно почему—то не смогло нанести объекту покушения смертельный ущерб.

Иных лиц, пострадавших от указанного отравляющего вещества в результате покушения на Навального, в настоящее время не зафиксировано.

После проявления симптомов отравления, Навального поместили в государственную больницу, сотрудники которой, с одной стороны, спасли ему жизнь, а с другой — пытались запутать окружение политика относительно фактических обстоятельств его отравления.

Примерно так сейчас формулируется версия случившегося со стороны окружения Навального, и у нас нет сомнений в том, что она с готовностью будет принята частью аудитории.

Она прекрасно укладывается в картину мира тех, чья вера в инфернальную природу власти в нашей стране не нуждается в каком-то логическом подтверждении.

Андрей Перла:

И ни один оппозаец не остановится, чтобы задней лапой стряхнуть с длинного уха хоть немножечко лапши и спросить себя: зачем его травить-то? На какого черта? Нет, понятно, кровавый режим, во главе темный лорд, он обязательно хочет кого-нибудь того. Аморальный темный лорд, ужасный режим. Это аксиома. Ок. Но целесообразность какая-то в действиях режима должна быть? Навальный мешал? Ну, допустим, хотя, по-моему, никому не мешал. Но если мешал, его можно было законно закрыть в тюрьму на любой срок и с любого срока, у него два условных с грудой нарушений и третий суд на подходе. Прям с позавчера закрыть: куда это он полетел из-под подписки о невыезде?

А уж если так мешал, что только убить - так ради бога, что, в России убивать разучились? Почему он живой-то?! Что, исполнители дорогой отравы пожалели, заныкали половину?

Оппозайцы, вы просто крольчата какие-то невинные, наивные, ей-богу. Ну подумайте хоть раз! А, пустое...

Леся Рябцева:

Господа, нужно быть тотально наивным и мало что знающим идиотом, чтобы не понимать простое: Навальный — «свой» для власти. Если вам кажется, что он супер-пупер какой оппозиционный и независимый, то перекреститесь.

Он прекрасно сотрудничает с провластными тусовочками и башнями, особенно когда мочит кого-то своим компроматом и типа расследованиями.

Навальный — кадр, инструмент, раскрученный канал «сбычи» контента. Избавляться от него тупо невыгодно, попробуй потом ещё кого так раскрути.

Егор Холмогоров:

Так себе и представляю совещание у Путина по борьбе с оппозицией:

- Вот помните два года назад мы Скрипаля травили недотравили, нам потом еще санкции ввели. Давайте Навального тоже недотравим той же химией, а потом отправим в Германию. Они там нам расследуют и введут еще. Хорошо будет!

Ну и для полноты картины - омские врачи заявляют, что не согласны с выводами берлинских коллег.

Андрей Лошак:

"Омские врачи" звучит теперь как мем из макабрической серии про Омск как самое гиблое место на земле. Не исключено, что это словосочетание надолго войдет в язык и в голограммном словаре идиом, который движением зрачка будут скроллить наши потомки, в статье "омские врачи" они прочтут: "Выражение означает крайнюю степень конформизма, сопряженного с предательством профессиональных интересов из страха перед начальством и/или ради личной выгоды" Впрочем, не настаиваю на этой формулировке, предлагайте свои варианты

Мария Снеговая:

Теперь нас будут убеждать, что немцы сами и отравили Навального в Германии. Это, видимо, они нам так мстят за поражение во Второй Мировой.

Виктор Шендерович:

О! Так Навального немцы отравили!

А я все думал: как они будут выкручиваться? Да никак.

Ссы в глаза...

"Клим Чугункин. Стаж".

Леонид Гозман:

Тревожусь я, товарищи. С таким хреновым креативом слона не продать. Ну обнаружили в Шарите, что Навальный был отравлен. А что же ваши офицеры, направленные на пропагандистский фронт, к столь неизбежному событию не подготовились? Только на несчастных омских медиков кивают, что не было, мол, ничего.

Так нельзя, товарищи, безответственно это и не патриотично. Есть много нормальных объяснений. Они противоречат друг другу, но версии по Боингу тоже одна другую опровергали, и никому это не мешало.

Самое очевидное: его отравили немцы в самолете по приказу американцев. Варианты: по приказу украинцев или его же соратников, которые передрались из-за американских грантов. При этом варианте максимально расширяется диапазон поражения – виноваты уже и немцы, и украинцы, и американцы, и наша пятая колонна, подлинное лицо которой стало, наконец, ясно всем.

Максим Трудолюбов:

Есть распространенная теория происходящих в России политических убийств, покушений на убийства и других мутных и нераскрываемых преступлений. В России есть темные деятели - жуткие "бизнесмены", например Пригожин, лидеры некоторых регионов, например Кадыров - которые, действуя без спроса, хотят предстать перед вождем верными и незаменимыми слугами. Это якобы инициатива "снизу". Темное подполье государства может совершать преступления, потому что знает, что правитель будет его защищать. Будет защищать, потому что осуждение союзников развалит систему. В конце концов так было в позднем СССР, а правители РФ - как считается - панически боятся повторения 1980-х. Темное подполье, таким образом, привязывает Путина к себе, косвенно замазывая его кровью и делая подполье его опорой. Но это плохая теория, потому что усложняет картину. Гораздо логичнее и проще представление о том, что "верх" использует "низ" для грязной работы: политическое руководство, конкретно Путин, посылает убийц и, конечно, стремится замести следы, отсюда использование "темных" деятелей. Это нужно для того, чтобы всегда можно было отрицать участие государства. Но исполняются эти приказы - как и все приказы Кремля - криво в силу кривых рук. Мне кажется, нужно исходить из этого, пока не будет доказано обратное

Василий Гатов:

(1) Политические последствия отравления Навального будут, как мне кажется, более серьезными, чем Кремль это себе представляет. Из сегодня невозможно точно предсказать, как именно будет развиваться внутриполитическая ситуация, но вполне очевидно, что внешнеполитические последствия будут крайне негативными, и в Германии, и в целом в Евросоюзе. В Штатах всё "отложено" до ноября, хотя нельзя исключать, что и нынешний Госдеп найдет в себе силы что-то неприятное для Кремля придумать.

(2) Наиболее неприятные последствия будут у различных российских проектов "мягкой силы". Я бы не исключал вероятность серьезных санкций против RT (по совокупности), Sputnik и проектов Россотрудничества, особенно в Восточной Европе.

(3) Видимо, ответная реакция Кремля на это будет "ассиметричной", - ни о каком расследовании речи нет, наоборот, последуют законодательные и фактические репрессии против немногих остающихся в РФ немецких фондов по принципу "ссориться так ссориться", и какая-нибудь мерзкая провокационная история с Марцаном или другими русскоговорящими гетто в Германии.