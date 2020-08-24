Клиника "Шарите": Навальный был отравлен

Российский оппозиционер Алексей Навальный подвергся воздействию токсического вещества из группы ингибиторов холинэстеразы. Об этом заявила в понедельник берлинская клиника "Шарите", где Навальный проходит лечение.

В сообщении, опубликованном на сайте клиники, говорится, что "клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы". Конкретное вещество ещё неизвестно. В сообщении подчёркивается, что наличие ингибитора холинэстеразы в организме было доказано несколько раз в независимых лабораториях.

"Согласно диагнозу, пациенту назначают антидот атропин. Исход болезни остается неясным, и нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы", – говорится в сообщении. В нём также сказано, что Навальный по-прежнему в реанимации в состоянии искусственной комы, но в настоящее время серьёзной опасности для его жизни нет.

"Лечащие врачи находятся в тесном контакте с женой Алексея Навального. По согласованию с ней "Шарите" исходит из того, что это публичное сообщение о состоянии его здоровья отвечает его интересам - говорится в сообщении.