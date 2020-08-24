Клиника "Шарите": Навальный был отравлен

Российский оппозиционер Алексей Навальный подвергся воздействию токсического вещества из группы ингибиторов холинэстеразы. Об этом заявила в понедельник берлинская клиника "Шарите", где Навальный проходит лечение.
В сообщении, опубликованном на сайте клиники, говорится, что "клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы". Конкретное вещество ещё неизвестно. В сообщении подчёркивается, что наличие ингибитора холинэстеразы в организме было доказано несколько раз в независимых лабораториях.
"Согласно диагнозу, пациенту назначают антидот атропин. Исход болезни остается неясным, и нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы", – говорится в сообщении. В нём также сказано, что Навальный по-прежнему в реанимации в состоянии искусственной комы, но в настоящее время серьёзной опасности для его жизни нет.
"Лечащие врачи находятся в тесном контакте с женой Алексея Навального. По согласованию с ней "Шарите" исходит из того, что это публичное сообщение о состоянии его здоровья отвечает его интересам - говорится в сообщении.
- Ингибиторы холинэстеразы (ИХЭ) - класс химических веществ, замедляющих действие фермента ацетилхолинэстеразы. Этот фермент служит для разрушения нейромедиатора ацетилхолина, вещества, отвечающего за передачу нервных импульсов. Соответственно, ИХЭ вызывают переизбыток ацетилхолина, что приводит к нарушению функций нервной системы и, в частности, мозга. Это свойство ИХЭ лежит в основе применения химических соединений этого класса в качестве боевых отравляющих веществ - к таким в частности относятся зарин, зоман, V-газы и вещества типа “Новичок”, одно из которых было использовано для покушения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери в 2018 году, в котором британское следствие подозревает российскую военную разведку. В то же время, ИХЭ используются в качестве лекарственных средств, например, для терапии болезни Альцгеймера, протекание которой связано с недостатком ацетилхолина.
- Отравление ИХЭ может привести к необратимым последствиям. В частности, один из создателей “Новичка” Андрей Железняков случайно отравился небольшим количеством “Новичка-5” из-за поломки вентилятора в 1987 году. Железняков почувствовал тошноту, у него начались яркие галлюцинации. Потерявшего сознание ученого срочно доставили в Институт скорой помощи имени Склифосовского. Больше недели Железняков провел в больнице на грани жизни и смерти, в следующие шесть месяцев он не мог ходить, страдал от депрессии и неспособности сконцентрироваться, не мог даже читать. Он так и не вернулся к работе и, полностью не оправившись от отравления, умер в 1993 году.
- Навальный почувствовал себя плохо утром 20 августа в самолёте Томск – Москва. Двое суток он провёл в реанимации в Омске, где самолёт совершил экстренную посадку. Утром в субботу его перевезли в Берлин. Соратники Навального с самого начала утверждали, что оппозиционер был отравлен; лечившие его в Омске медики заявляли о нарушении обмена веществ, не называя его причин.
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