Белоруссия станет первой страной, куда поставят вакцину от COVID-19 из РФ

Белоруссия станет первой страной, куда поставят вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную и недавно зарегистрированную в России. Об этом, как сообщает белорусское агентство БелТА, договорились президенты двух стран - Владимир Путин и Александр Лукашенко. Они в понедельник поговорили по телефону.

В сообщении также говорится, что граждане Белоруссии "в добровольном порядке" примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса.

В сообщении Кремля о телефонном разговоре о поставках вакцины в Белоруссию не сказано, упомянуто лишь, что президенты обсудили тему сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией.

О регистрации вакцины, разработанной институтом имени Гамалеи, было объявлено 11 августа. При этом вакцина ещё не прошла все предписанные фазы клинических испытаний. Представители ряда стран, в том числе США и Германии, и зарубежные специалисты отнеслись к сообщениям о регистрации вакцины с недоверием, утверждая, что пока не доказаны ни безопасность вакцины, ни эффективность.

В Белоруссии, в отличие от большинства стран мира, весной не вводились карантинные меры в связи с распространением коронавируса, а Лукашенко в публичных выступлениях подвергал опасность вируса сомнению. Впоследствии он изменил риторику и начал заявлять, что стране под его руководством удалось справиться с опасным вирусом без карантина. По официальной статистике, летальность коронавирусной инфекции в Белоруссии заметно ниже, чем в большинстве стран мира, включая Россию, однако нет независимых подтверждений того, что эта статистика объективна.

Кроме коронавируса, Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии, где продолжаются массовые протесты под лозунгом отставки Лукашенко и новых выборов президента. В сообщении БелТА говорится, что президенты обсудили ситуацию "на внешнем контуре, особенно на западном направлении". Лукашенко обвиняет западные страны во вмешательстве во внутренние дела. При этом перед выборами 9 августа - после которых начались протесты - в таком вмешательстве он обвинял Россию.

Путин публично не высказывался о последних событиях в Белоруссии.

Массовые акции противников Лукашенко продолжаются с 9 августа - их участники убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу президента. Власти применили к демонстрантам насилие, есть погибшие и тяжело пострадавшие.

Евросоюз не признал итоги голосования, ряд стран ЕС призывает к повторным выборам. Белорусская оппозиция создала Координационный совет с целью переговоров с властями, на которые те не идут. В понедельник стало известно о вызове на допрос нескольких членов совета, в том числе лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.