Меркель призвала найти и наказать виновных в отравлении Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас призвали власти России срочно расследовать все детали отравления оппозиционера Алексея Навального, определить виновных и привлечь их к ответственности.

Об этом говорится в совместном заявлении Меркель и Масса, опубликованном в понедельник после того, как берлинская больница "Шарите", где проходит лечение Навальный, заявила, что клинические исследования показали присутствие в его организме токсина из группы ингибиторов холинэстеразы. К этой группе, в частности, относится отравляющее вещество "Новичок", использованное при покушении на Юлию и Сергея Скрипалей в Солсбери в 2018 году.

"Принимая во внимание выдающуюся роль господина Навального в политической оппозиции в России, от властей сейчас срочно требуется расследовать это преступление до мельчайших деталей - и сделать это максимально прозрачно" - говорится в заявлении Меркель и Мааса.

Руководители ФРГ также выразили надежду на то, что Навальный сможет полностью поправиться. В заявлении клиники говорится, что его жизнь сейчас вне опасности, однако оппозиционер по-прежнему в искусственной коме, и не исключены долгосрочные последствия для его здоровья.

Власти России пока не комментировали сообщение клиники "Шарите" и призыв Меркель и Мааса.

Навальный почувствовал себя плохо утром 20 августа в самолёте Томск – Москва. Двое суток он провёл в реанимации в Омске, где самолёт совершил экстренную посадку. Утром в субботу его перевезли в Берлин. Соратники Навального с самого начала утверждали, что оппозиционер был отравлен; лечившие его в Омске медики заявляли о нарушении обмена веществ, не называя его причин.