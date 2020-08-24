Трамп формально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Дональд Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты США на выборах, которые состоятся в ноябре 2020 года. Церемония выдвижения прошла в первый день работы Национального съезда Республиканской партии в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).



Во время проведения съезда предусмотрены повышенные меры безопасности, соблюдение социальной дистанции, тестирование каждого делегата на симптомы инфицирования и сдача анализов перед поездкой на форум.



Для участия в голосовании прибыли 336 делегатов - по шесть от каждого штата.



После официального открытия в Шарлотте большинство мероприятий съезда продёт в Вашингтоне и пригородах, а также в видеоформате. Среди сторонников Трампа, записанных в качестве выступающих, будут члены президентской семьи, видные представители Республиканской партии, жители штата Северная Каролина и других штатов.



Участники съезда не будут выносить на голосование официальную платформу Республиканской партии на 2020 год. В единогласно принятой резолюции говорится, что партия «продолжит активно поддерживать проводимую президентом повестку "Америка прежде всего".