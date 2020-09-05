Жажда веселья за счет насилия. Как противостоять буллингу?

"Я никогда не была изгоем в коллективе, но столкнулась с травлей со стороны бывшего парня. Он унижал меня и привил комплексы, с которыми я борюсь до сих пор", – рассказывает 17-летняя Ксения Моисеева. Она одна из авторов сахалинской фотовыставки, посвященной буллингу.

Мы не хотели, чтобы выставка вызывала у зрителей чувство жалости

Основную причину буллинга Ксения Моисеева видит в том, что подростков не учат выстраивать здоровые межличностные отношения. "Мне повезло. Я попала в хорошую компанию, благодаря которой поняла: те отношения, которые были у нас с парнем, ненормальные, – рассказывает школьница. – Я думала, что со мной всегда было что-то не так. Оказалось, окружающие не видят того, что навязывал мне мой парень, и принимают меня такой, какая я есть".

Открытие фотовыставки состоялось 22 августа в контейнере рядом с кинотеатром "Комсомолец" в Южно-Сахалинске. Подготовили ее участники подростковой продюсерской мастерской "Успех" фестиваля "Край света. Восток". "Над названием думали долго, – вспоминает одна из кураторов мастерской Дарья Гладышева. – Мы не хотели, чтобы выставка вызывала у зрителей чувство жалости".

В итоге название появилось внезапно. В одном из интервью, которые легли в основу фотовыставки, подросток, размышляя о природе буллинга, сказал: "Я думаю, что люди совершают травлю ради банальной жажды веселья за счет насилия". Формулировка "жажда веселья" показалась организаторам яркой и стала названием выставки.

Подготовка к ней началась еще весной. Участников мастерской попросили выбрать наиболее значимую для них социальную тему, на которую они могли бы сделать трансмедийный проект. "Наряду с подростковой любовью и взаимоотношениям с родителями остро зазвучал буллинг", – рассказывает Гладышева. К апрелю один из участников мастерской уже собрал документальные подтверждения в виде интервью подростков о том, что тема травли действительно является очень болезненной для многих.

Из-за травли у тебя пропадает доверие к людям

Четырнадцатилетний Артемий Ковалев опросил своих знакомых. Оказалось, что с травлей сталкивались многие. Для большинства из них буллинг остался в прошлом, так как с проблемой удалось справиться. Сам подросток сталкивался с травлей не раз: был как жертвой буллинга, так и творцом насилия. Целью выставки Ковалев считает информирование о том, что такая проблема существует. "Хотелось также помочь пережившим травлю подросткам начать об этом опыте говорить. Хотелось показать им, что они не одни", – добавляет школьник.

Ковалев обеспокоен тем, что тема травли все еще часто замалчивается в обществе. Существует стереотип: якобы буллинг делает тебя сильнее. "На самом деле это не так. Из-за травли ты становишься более закомплексованным, у тебя пропадает доверие к людям", – объясняет Ковалев.

Чтобы помочь подросткам, столкнувшимся с буллингом, организаторы выставки открыли аккаунт в инстаграме. Там жертвы травли смогут рассказывать свои истории. Позже к работе планируется привлечь психологов и других специалистов по работе с детскими травмами. Параллельно участники мастерской будут работать над созданием художественного фильма, основанного на уже собранных историях о буллинге.

Тема школьной травли волнует не только подростков. Петербургские активисты провели уже несколько акций, посвященных буллингу. Анастасия Ларкина вышла на Невский проспект, обклеенная стикерами с оскорблениями, которые слышала на протяжении нескольких лет от одноклассников. То же самое сделал Павел Грисвальд.

"Акция со стикерами – это очень символичный формат. Есть такое клише типа "Пни меня", когда подростку наклеивают бумажку на спину и он не знает, что там написано. Мы решили переиграть это клише на новый лад. Мы позволили прохожим оставить след на незнакомом человеке в виде оскорбления, обозначив таким образом отношение к нему", – рассказывает Грисвальд.

Мужчину люди готовы оскорблять с большей охотой

Активистам хотелось понаблюдать, как поведут себя люди, если дать им право оскорбить другого человека. Когда со стикерами стояла Анастасия, прохожие реагировали более эмпатично, считает активист. Никаких оскорблений ей не написали, кто-то пытался сорвать с нее стикеры. "Была, правда, группа парней, которые пытались обесценить меня за мой внешний вид и указывали на мои порезы на руках", – рассказывает Анастасия.

Когда со стикерами вышел Грисвальд, реакция прохожих изменилась. Оскорбления ему написали три раза. "Предсказуемо, что мужчину люди готовы оскорблять с большей охотой. Агрессия в основном исходила от мужчин", – отмечает активист.

Пока делать какие-то выводы рано, считают участники акции. "Возможно, люди не готовы уже так открыто оскорблять других. Возможно, роль сыграло то, что акция проходила в открытом пространстве, а не закрытом, каким была школа", – добавляет Анастасия.

По данным исследования агентства "Михайлов и партнеры. Аналитика" за 2019 год, в России с травлей сталкивается каждый второй подросток. О буллинге со стороны сверстников рассказали 52% опрошенных в возрасте от 10 до 18 лет. В основном речь шла о психологическом давлении (32%) и побоях (26,6%).