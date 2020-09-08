Лицом к событию. Навальный вышел из комы. Когда очнется Россия?

Политический процесс после покушения на Алексея Навального обсуждают политолог, географ Дмитрий Орешкин, политик и историк Соломон Гинзбург. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/30827048.html
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