Время Свободы: Порвав паспорт, порвала режим. Мария Колесникова осталась в Беларуси

Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова порвала свой паспорт, чтобы не допустить насильственного выдворения из Беларуси***Актер Михаил Ефремов приговорен к 8 годам колонии по обвинению в совершении ДТП со смертельным исходом***Сегодня – годовщина начала блокады Ленинграда, в Петербурге вспоминают погибших