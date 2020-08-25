Счётная палата обнаружила выплаты пенсий "мертвым душам"

Пенсионный фонд России (ПФР) из-за несвоевременного поступления сведений о смерти продолжает выплачивать пенсии умершим гражданам, а их родственники без препятствий снимают эти деньги со счетов. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты России.

По результатам аудита, на 1 января только в двух территориальных органах ПФР выплаты пенсий умершим составили более 377 миллионов рублей. Эти переплаты можно взыскать только через суд или же, если родственники умершего их возместят добровольно, отметили в Пенсионном фонде.

Помимо этого, из-за ошибок в системе индивидуального учета некоторые граждане недополучают пенсии. Одна из причин – открытие на одного человек два и больше пенсионных счетов, которые не объединялись. Также это происходит из-за присвоения одного СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета) сразу нескольким людям.

За три года Пенсионный фонд объединил счета почти 90 тысяч пенсионеров. Однако размер пенсии при этом корректировался только с момента объединения счетов. Аудиторы настаивают на дополнительной проверке этих пенсионных счетов и, при необходимости, на назначении доплат.