Парады вместо пенсий. Депутаты поспорили о том, что важнее

"Давайте сделаем так, чтобы символом политики государства в отношении людей стала пенсия участникам Великой Отечественной войны в 200 тысяч, а не бесконечные парады, храмы войны и километры пропаганды", - сказал депутат на заседании 22 июня. За день до этого Резник опубликовал видеообращение в соцсетях, где ссылается на автора этой идеи - Алексея Навального.

Навальный опубликовал законопроект о повышении пенсий для ветеранов несколькими днями ранее, а также создал петицию за повышение пенсий и призывает всех ее подписывать.

Свой законопроект Навальный выпустил вскоре после того, как Следственный комитет завел против него уголовное дело за клевету в адрес ветерана, выступившего в агитационном ролике о голосовании по поправкам - оппозиционер тогда опубликовал твит, в котором назвал участников ролика "холуями и предателями". Навальный, в свою очередь, заявляет, что власть использует ветеранов в пропагандистских целях, но при этом отказывается обеспечить солдатам-победителям достойные пенсии - сейчас они у российских ветеранов в несколько раз ниже, чем у ветеранов вермахта. Навальный поблагодарил Резника за поддержку его инициативы.

Алексей Навальный

О том, как важно избрать хорошего депутата. Спасибо, Максим!

К критике парада присоединился на заседании Законодательного собрания депутат от партии "Яблоко" Борис Вишневский. "Никакого отношения стремление президента Путина провести парад во время эпидемии не имеет к уважению памяти великой Победы", - сказал он.

В Законодательном собрании инициатива Резника поддержки не нашла. Председатель ЗаКСа, член партии "Единая Россия" Вячеслав Макаров ответил ему, что без парада обойтись никак невозможно, потому что это "сакральное мероприятие". Резник в ответ заявил, что это "не парад Победы, а парад Путина". Депутат от "Единой России" Андрей Васильев, в свою очередь, упрекнул Резника в том, что тот продвигает повестку Навального, и призвал его "не устраивать из Законодательного собрания балаган".

В соцсетях косноязычное выступление Васильева вызвало насмешки.

Светлана Уткина

Начал очень лихо, прям хотел коня на скаку. Не уступил в знаменитом косноязычии Макарову ни пяди трибуны. Захотел пристыдить Максима Резника и Бориса Вишневского и пристыдил. Ну почти. То есть, всё хорошо, но что сказал непонятно. Немного отрывочно и чуть-чуть бессмысленно. Потом надумал показать класс, "сфоткай, типа, я профессионал внутреннего финансового контроля". И что-то пошло совсем не так ... как-то... понимаешь... того... на этого... Сам себе поставил склероз, но я думаю, что здесь немного не то заболевание.

Для того, чтобы вы не забывали, что такое настоящий депутат, прилагаю видео Максима Резника. А то мало ли, склероз заразителен.

Александр Прилуков

Эта речь, просто огонь! Там не только склероз, но видимо, и цирроз и куча сопутствующих... Каким образом можно уважать эту власть - абсолютно непонятно.

Аргумент "Пенсии ветеранам поднимать не стоит, потому что за это агитирует Навальный" в любом случае выглядит сомнительно, отмечают комментаторы.

Лилия Чанышева

Резник: Единороссы, поднимите пенсию ветеранам войны!

Единороссы: Не устраивайте балаган в законодательном собрании!

Евгений Безбардис

Почему у ветеранов пенсии маленькие?

Потому что Навальный виноват!

Ну никак нельзя с ним соглашаться!

Если он предлагает повысить пенсии ветеранам до 200 тыс. руб. - то это происки Госдепа. Ну очевидно же, что таким повышением затевается дурное!

Подобное можно предлагать, но другим - тем, у кого первоисточники верные! Нельзя депутатам использовать трибуну для своих политических амбиций! Ну не ждут такого в Законодательном собрании. Депутаты не для этого нужны...

Позиция депутатов-единороссов противоречит и духу вчерашнего обращения Путина, в котором президент пообещал раздать населению еще больше денег и повысить налоги для богатых, чтобы потом пустить собранное на лечение больных детей. Впрочем, и в обещаниях Путина есть противоречие: комментаторы еще не забыли, что государство отказалось поддерживать прямыми выплатами бизнес, пострадавший от карантинных мер.

Александр Кынев

Удивительно наглая, циничная демагогия. Человек, который отказался помогать гражданам, говорит, что главное помощь конкретным людям. Он в каком своем, альтернативном мире, где крохи и имитация считается помощью. И в качестве помощи вам я снова подниму налоги.

Опять же, отказ от парада мог бы освободить еще больше бюджетных денег, которые можно было бы пустить на благие цели.

Роман Попков

У нас годами страна бултыхалась в нефтегазовых деньгах, Путин их тратил на олимпиады, чемпионаты, на Крым и на Донбасс, на армии силовиков и каловиков. И все это время общество собирало детям деньги на операции через газеты и радиостанции. Фотографии изможденных детей без волос были постоянно на страницах «Коммерсанта» и прочих СМИ. При этом куча денег уходила на войны и зрелища масштаба Древнего Рима.

А теперь, когда ему нужно у власти пожизненно остаться, он популизм с прогрессивным налогообложением и больными детьми включил. Это просто капец. Путин, ты лучше бы от парада своего идиотского отказался, отдал бы эти миллионы рублей детям, ну?

Комментаторы предлагают и другие статьи расходов, на которых государство могло бы сэкономить.

Анонимный канал Дмитрия Колезева

Для справки, 60 млрд рублей, которые по подсчетам Путина нужны, чтобы не собирать смс-ками на больных детей, — это 6% от годового бюджета всего лишь одного силового ведомства — МВД РФ.

Леонид Волков

Отказ от плоской шкалы подоходного налога — в целом ожидаемая вещь, и ее можно было обсуждать. Понятно, что резко усложняется администрирование, появляются снова мощные стимулы для увода доходов в тень, коррупционная составляющая. Это понятные минусы. Плюсы — деньги, которые может получить бюджет. Ну вот и надо сравнивать плюсы и минусы.

И в нынешней путинской имплементации это все звучит предельно странно: такой радикальный шаг ради 60 млрд в год!? Это 20% московской программы благоустройства, извините. Перекладывание асфальта по-собянински на паре московских улиц. Ради такого финансового результата затевать самую радикальную перекройку налоговой системы с введения упрощенки? И при этом другой рукой — через льготы для ИТ-компаний, очень существенные — примерно такого же порядка сумму Путин из бюджета достает.

Ну то есть часовая речь, революционные изменения — и все это ради перекладывания из одного бюджетного кармана в другой бюджетный карман суммы, составляющей 0.06% ВВП? Ну такое.

Несколько портит картину и то, что помощь, которую сулит Путин - это по сути его предвыборные обещания, плата за голосование по поправкам.

Кирилл Шулика

Обращение Путина к нации коротко:

- эпидемию мы победили.

- повысим НДФЛ для богатых, чтобы лечить детей.

- дадим денег врачам и семьям с детьми.

- немножко поможем IT-сектору (Дурову сейчас смешно было)

- совсем немножко поможем безработным и все остальным.

- но вы не забудьте 1 июля за это проголосовать за то, чтобы я вами правил до 2036 года.

Досадно многим и то, что новый налог президент вводит под соусом "помощи детям".

Есть и предположения, что деньги дойдут в первую очередь до тех детей, чьи фотографии опубликовал вчера банкир Пугачев.

Для сверхбогатых повышение налогов в любом случае проблемой не станет, считает старший научный сотрудник ВШЭ Григорий Юдин:

Разумеется, дополнительные 2% на доход сверху 5 миллионов в год – это не недостаточная, а просто никакая мера для снижения неравенства. Проблема России не в тех, кто зарабатывает 5 миллионов в год. Проблема в тех, кто зарабатывает в сотни и тысячи раз больше.

Ещё раз: средней руки единоросс Шапошников задекларировал за прошлый год доход в 2 миллиарда рублей. Весь выигрыш от сегодняшней грандиозной «реформы» - это годовой доход всего лишь тридцати таких единороссов. То есть это просто крохи со стола – путинская элита больше тратит на чаевые.

Разумеется, для реальной реформы недостаточно крошечной ступеньки, которую сегодня приклеил на свою плоскую шкалу Путин - теперь у него две плоских шкалы. Когда по 15% платят и Сечин, и владелец небольшого бизнеса – это издевательство.

Реальная реформа потребует резкого повышения налога для сверхбогатых (по крайней мере до 25% начиная с 30 миллионов и до 32% с 50 миллионов), введения прогрессивного налога на крупное имущество/на роскошь, федерализации налоговой системы (чтобы налоги оставались на местах) и введения налога на наследство. Но на это Путин никогда не пойдёт. И не потому, что «все уйдут в офшор» (они и так уже туда ушли), а потому что всего одному проценту населения принадлежит 58% богатства – 58% всей страны. И из этих 58% половина (29%) принадлежит его непосредственному окружению – людям из списка миллиардеров Форбс. Потому что его режим – это режим ста семей. И их Путин ни за что не тронет.