Росгвардия выразила благодарность арестованному "Омбудсмену полиции"

Департамент Росгвардии по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества выразил благодарность основателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову, который сейчас находится в следственном изоляторе. Копия документа есть в распоряжении редакции ТАСС.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, Воронцов направил в Росгвардию запрос с просьбой дать ему характеристику. В ответ там заявили, что выражают Воронцову признательность за сотрудничество с проектом "Омбудсмен полиции", которое позволило доводить до сведения общества объективную информацию о деятельности ведомства.

Документ приняла канцелярия СИЗО-4, где сейчас содержится Воронцов.

Владимир Воронцов - бывший сотрудник МВД России. Паблик "Омбудсмен полиции", который он создал и на который в социальной сети "ВКонтакте" подписаны почти 400 тысяч человек, публиковал материалы, посвящённые защите прав как полицейских, так и жертв полицейского произвола.

Воронцова задержали 7 мая по подозрению в вымогательстве и распространении порнографии. С тех пор в отношении него возбудили 14 уголовных дел. Однако обвинение ему предъявили только в вымогательстве. Воронцов не признает вину ни по одному из них и считает своё уголовное преследование местью за правозащитную деятельность.