Против красноярского бизнесмена Быкова возбудили новое дело

Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил ещё одно уголовное дело в отношении бизнесмена Анатолия Быкова, известного так же как Толя-Бык — об организации убийства по найму в 2004 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в 2004 году Быков поручил своему знакомому убить учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов. В качестве вознаграждения он пообещал 50 тысяч долларов. Знакомый выполнил поручение, но как утверждает следствие, получил только пятую часть от обещанного вознаграждения.

Анатолий Быков сейчас находится в СИЗО. Он был задержан и затем арестован в начале мая по делу об организации двойного убийства в 1994 году. Позднее ему предъявили ещё одно обвинение – в создании преступного сообщества. По предъявленным статьям ему грозит пожизненное заключение.

Ранее Быков обвинил в организации своего уголовного преследования губернатора края Александра Усса и главу региональной полиции Александра Рачинского.