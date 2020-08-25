Против красноярского бизнесмена Быкова возбудили новое дело

Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил ещё одно уголовное дело в отношении бизнесмена Анатолия Быкова, известного так же как Толя-Бык — об организации убийства по найму в 2004 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, в 2004 году Быков поручил своему знакомому убить учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов. В качестве вознаграждения он пообещал 50 тысяч долларов. Знакомый выполнил поручение, но как утверждает следствие, получил только пятую часть от обещанного вознаграждения.
Анатолий Быков сейчас находится в СИЗО. Он был задержан и затем арестован в начале мая по делу об организации двойного убийства в 1994 году. Позднее ему предъявили ещё одно обвинение – в создании преступного сообщества. По предъявленным статьям ему грозит пожизненное заключение.
Ранее Быков обвинил в организации своего уголовного преследования губернатора края Александра Усса и главу региональной полиции Александра Рачинского.
- В 2002 году Быков был осужден за организацию покушения на криминального авторитета Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка. Суд приговорил его к условному сроку, позже судимость была снята.
- С 1997 по 2016 год Быков регулярно избирался в Законодательное собрание Красноярского края и владел крупными местными предприятиями.
- В последние годы бизнесмен финансировал ряд политических проектов в крае. При его поддержке в местные органы власти избирались представители партии "Патриоты России". Сам он баллотироваться из-за судимости не мог – в 2016 году был принят закон, запрещающий лицам с судимостью выдвигать свою кандидатуру на выборные должности. В 2020 году у Быкова истекает запрет на выдвижение.
- Летом 2019 года Быков объявил о намерении создать движение "Наша Сибирь", которое боролось бы за увеличение финансирования регионов и их большую самостоятельность.
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