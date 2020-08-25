Илья Яшин направил запрос в ФСБ в связи со слежкой за Навальным

Глава совета депутатов московского Красносельского района, оппозиционный политик Илья Яшин, направил директору ФСБ Александру Бортникову официальный запрос в связи с сообщениями о слежке, которая велась за оппозиционером Алексеем Навальным в последние дни и часы перед его предполагаемым отравлением.
"Из прессы мы узнали, что перед отравлением Навального оперативники в штатском контролировали буквально каждый его шаг. Я прошу разъяснить, на каком основании за оппозиционным политиком велась тайная слежка" - пишет в фейсбуке Яшин о своём запросе. Он признаёт, что сам считает запрос "символическим жестом", поскольку убеждён, что "заказчиком покушения на Навального является президент Путин, а исполнителями были именно сотрудники ФСБ".
По мнению Яшина, отравление Навального было попыткой убить политика, а не просто запугать его.
О том, что организм Навального подвергся воздействию токсина из группы ингибиторов холинэстеразы, накануне сообщили врачи берлинской клиники "Шарите", где проходит лечение российский оппозиционер. Навальный по-прежнему в искусственной коме, но непосредственной опасности для его жизни сейчас нет.
Навальный почувствовал себя плохо утром 20 августа в самолёте Томск – Москва. Двое суток он провёл в реанимации в Омске, где самолёт совершил экстренную посадку. Утром в субботу его перевезли в Берлин. Соратники Навального с самого начала утверждали, что оппозиционер был отравлен; лечившие его в Омске медики заявляли о нарушении обмена веществ, не называя его причин.
- В газете "Московский комсомолец" 21 августа был опубликован материал под заголовком "Отслежен весь маршрут Навального перед отравлением". В нём утверждается, что журналистам "МК" удалось выяснить подробности пребывания Навального в Новосибирске и Томске. При этом в статье прямым текстом говорится, что "все мероприятия были под контролем правоохранителей", а информацию о маршруте редакция получила от "источников в правоохранительных органах".
- Сайт "Проект" 23 августа опубликовал расследование под заголовком "Враг номер один. Рассказ о том, как власть борется с Алексеем Навальным". В нём утверждается, что "в России выстроена целая система государственного противодействия" Навальному, в которой "задействованы едва ли не все государственные и связанные с государством институты — Кремль, ФСБ, МВД, губернаторы, телевидение и их многочисленные теневые подрядчики". Со ссылкой на источники в Кремле в статье, в частности, говорится о том, что ФСБ предоставляла материалы слежки за Навальным авторам выходившим на близких к Кремлю телеканалах "разоблачительных" фильмов о российской оппозиции.
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