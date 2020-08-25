Илья Яшин направил запрос в ФСБ в связи со слежкой за Навальным

Глава совета депутатов московского Красносельского района, оппозиционный политик Илья Яшин, направил директору ФСБ Александру Бортникову официальный запрос в связи с сообщениями о слежке, которая велась за оппозиционером Алексеем Навальным в последние дни и часы перед его предполагаемым отравлением.

"Из прессы мы узнали, что перед отравлением Навального оперативники в штатском контролировали буквально каждый его шаг. Я прошу разъяснить, на каком основании за оппозиционным политиком велась тайная слежка" - пишет в фейсбуке Яшин о своём запросе. Он признаёт, что сам считает запрос "символическим жестом", поскольку убеждён, что "заказчиком покушения на Навального является президент Путин, а исполнителями были именно сотрудники ФСБ".

По мнению Яшина, отравление Навального было попыткой убить политика, а не просто запугать его.

О том, что организм Навального подвергся воздействию токсина из группы ингибиторов холинэстеразы, накануне сообщили врачи берлинской клиники "Шарите", где проходит лечение российский оппозиционер. Навальный по-прежнему в искусственной коме, но непосредственной опасности для его жизни сейчас нет.

Навальный почувствовал себя плохо утром 20 августа в самолёте Томск – Москва. Двое суток он провёл в реанимации в Омске, где самолёт совершил экстренную посадку. Утром в субботу его перевезли в Берлин. Соратники Навального с самого начала утверждали, что оппозиционер был отравлен; лечившие его в Омске медики заявляли о нарушении обмена веществ, не называя его причин.