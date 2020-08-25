Тихановская рассказала Европарламенту о "революции"

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую многие оппоненты Александра Лукашенко считают подлинным победителем президентских выборов 9 августа, выступила во вторник перед членами комитета по иностранным делам Европейского парламента. Тихановская выступала по видеосвязи, находясь в Литве, куда она была вынуждена уехать вскоре после выборов.​

По словам Светланы Тихановской, то, что происходит в Белоруссии сейчас – это "демократическая революция", в ходе которой участники мирных протестов, подвергаясь насилию со стороны силовых структур, требуют лишь одного – честных выборов и соблюдения их базовых гражданских прав. Тихановская подчеркнула, что белорусская революция, направленная против авторитарного режима Лукашенко, "не является геополитической", то есть не направлена ни против России, ни против Евросоюза. При этом Белоруссия – это часть Европы, и граждане страны разделяют европейские ценности, отметила Тихановская.

Оппозиционный кандидат заявила также, что протестующие готовы к диалогу с властями, и поблагодарила европейские структуры и политиков демократических стран за поддержку протестующих белорусов.

По официальным данным, Светлана Тихановская получила на выборах 9 августа 10 процентов голосов избирателей, в то время как действующий президент Александр Лукашенко – 80 процентов. Оппозиция не признала итоги голосования, предъявив доказательства многочисленных фальсификаций. С вечера 9 августа в Беларуси проходят массовые акции протеста с требованием отставки Лукашенко. Власть применила насилие против протестующих, тысячи людей были задержаны, сотни – избиты и подвергнуты пыткам со стороны ОМОНа и других милицейских подразделений.

Европейский союз и другие западные демократии не признали итоги выборов президента Белоруссии.

В понедельник Тихановская в Литве встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Сегодня он посещает Москву, где, как ожидается, обсудит ситуацию в Белоруссии с российскими представителями.