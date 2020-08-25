В Белоруссии прошли похороны жителя Жодино Никиты Кривцова

В белорусском городе Молодечно прошли похороны Никиты Кривцова, который участвовал в акциях против итогов президентских выборов.

Никите Кривцову, жителю Жодино, было 28 лет. 12 августа он пропал, а 23 числа его нашли повешенным. Следственный комитет Белоруссии в сообщении о смерти Кривцова настаивает на том, что Кривцов не имел никакого отношения к протестам против Александра Лукашенко, не задерживался милицией, не участвовал в митингах, а телесных повреждений на его теле обнаружено не было. Ведомство также отмечает, что незадолго до произошедшего Кривцов и его жена решили развестись.

В то же время Анжелика Кухто, мать Никиты Кривцова, утверждает, что ее сын участвовал в митингах: в качестве доказательства она приводит видео, опубликованное в соцсетях, на котором, как она утверждает, ее сын стоит с бело-красно-белым флагом напротив милиционеров.

Адвокат Виктор Мацкевич, представляющий интересы отца и жены Никиты Кривцова, рассказал в понедельник Белорусской службе Радио Свобода, что уголовное дело по факту его смерти пока не возбуждено, несмотря на соответствующее заявление родственников.

Массовые акции протеста в Белоруссии продолжаются 2 недели после президентских выборов 9 августа. Победителем голосования ЦИК объявил Алекандра Лукашенко. Участники протестов обвиняют власти в фальсификации результатов выборов и в жестокости по отношению к задержанным и арестованным людям. За время протестов стало известно о гибели не менее четырёх человек.