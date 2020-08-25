Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что считает сокращение восьмичасового рабочего дня до шести одной из своих приоритетных задач. Об этом она сказала на выступлении, посвящённом её избранию правящей Социал-демократической партией, передаёт газета Helsinki Times.

В ходе выступления в понедельник она заявила, что партия должна создать “чёткое видение и конкретный план” для сокращения рабочего дня. По её словам, помочь в этом должно повышение рабочей эффективности. При этом она указала на исследования, которые говорят о том, что людям, работающим шесть часов, можно платить зарплату как если бы они работали восемь.

Идею сокращения рабочего дня и перехода на четырёхдневную рабочую неделю 34-летняя Марин выдвигала еще до того, как стала премьер-министром, напоминает агентство Reuters. Сейчас она настаивает, что это поможет повысить занятость в стране в ходе пандемии коронавируса.