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Эстонский президент извинилась за министра, критиковавшего новое финское правительство

Министр образования, министр внутренних дел, премьер-министр и министр финансов Финляндии

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд извинилась в понедельник перед своим финским коллегой Саули Ниинистё за резкие высказывания министра внутренних дел Марта Хельме о новом правительстве Финляндии, сообщает национальная Общественная телерадиовещательная корпорация. Он заявил, что власть в стране захватили красные.

В декабре Финляндия сформировала новый кабинет министров по итогам парламентских выборов. Его возглавила 34-летняя Санна Марин, ставшая самым молодым действующим главой правительства в мире. Женщины возглавляют все пять партий правительственной коалиции, причём четырём из них нет и 35 лет.

В воскресенье глава МВД Эстонии Март Хельме в эфире радиостанции TRE раскритиковал новый состав правительства, заявив, что оно может навредить стране.

"От того, что теперь произошло в Финляндии, просто волосы дыбом встают", - сказал ультраправый политик (цитата по русскоязычной версии "Постимеэс"). — Я, в связи с этим, напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства.

"Красные <...> дорвались до власти и отчаянно пытаются ликвидировать финское государство", - добавил он.

Парламентская оппозиция на основании этих высказываний главы МВД инициировала политику вотум недоверия, но он провалился.

  • До весны 2019 года самым молодым премьер-министром в мире был канцлер Австрии, 33-летний Себастьян Курц. Глава консервативной Австрийской народной партии возглавил правительство в 31 год, в мае оно было распущено, но по итогам выборов он вновь имеет шансы возглавить кабинет министров.

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