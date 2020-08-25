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Лицом к событию

Что делать без Навального

Алексей Навальный на антикоррупционном марше 26 марта 2017

Да, он должен встать на ноги. Но надо отдавать себе отчет, это может произойти не скоро. Можно ли выполнять повестку Навального - без Навального? В чем ее суть? Какова роль личности в оппозиционной истории? Сумеют ли коллеги Навального компенсировать его временное отсутствие в российской политической жизни? В гостях политик Владимир Милов и политолог Глеб Павловский. Начало прямого эфира в 19.05 Звоните нам по номеру 8-800-200-22-12. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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