ARD: врачам в Омске из Москвы сообщили, что не нашли яд у Навального

Российские врачи, лечившие оппозиционера Алексея Навального в Омске, с самого начала исходили из того, что имеют дело с отравлением, однако получили из Москвы, куда были отправлены анализы Навального, ответ, что в его организме нет следов отравляющих веществ. Это утверждает работающая в Москве германская журналистка Ина Рук, которой, по её словам, удалось неформально пообщаться с двумя российскими врачами, лечившими Навального.

Ина Рук рассказала об этом в передаче общественного телевидения ФРГ ARD-Mittagsmagazin днём 25 августа.

"На основе всего, что мы знаем, русские врачи в Омске с самого начала исходили из того, что имеют дело с отравлением, как минимум считали его очень вероятным", – утверждает Рук. По её словам, оба собеседника "однозначно подтвердили, что их первым импульсом было считать, что они имеют дело с отравлением того же типа, что описано в заключении берлинской клиники "Шарите", и поэтому они начали лечение атропином и тем самым, как считают это оба врача, спасли Навальному жизнь, введя антидот".

Но затем анализы были отправлены в Москву и оттуда пришел ответ, что никаких следов отравляющих веществ ни в моче, ни в крови нет. Лечение от отравления было остановлено. Оба врача, как утверждает Рут, были крайне удивлены и даже выражали сомнения относительно того, не подделаны ли результаты. Какое именно учреждение в Москве обрабатывало анализы политика, журналистка не пояснила.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолёта Томск – Москва. Он был госпитализирован в Омске, где самолёт совершил экстренную посадку. Спустя 2 дня его перевезли в Берлин, в клинику "Шарите". В понедельник клиника выступила заявление о том, что на организм Навального оказал воздействие токсин из группы ингибиторов холинэстеразы, из чего следует, что, по всей вероятности, политик был отравлен. В Омске врачи утверждали, что у Навального нарушился обмен веществ, в частности наступила гипогликемия. При этом причина такого состояния не называлась. Как утверждают врачи, атропин Навальному действительно вводили.

Представители властей Германии и ряда других европейских государств, а также Евросоюза призвали власти России расследовать обстоятельства отравления Навального и привлечь виновных к ответственности. Вопрос о Навальном поднял во вторник на переговорах в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым заместитель госсекретаря США Стивен Биган. Посол США Джон Салливан заявил, что российские власти должны расследовать случившееся. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, однако, заявил, что пока для этого нет оснований, поскольку не определено вещество, которым мог быть отравлен Навальный. По словам Пескова, состояние здоровья оппозиционера могло ухудшиться и не из-за отравления.