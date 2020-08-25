Кремль не увидел оснований расследовать отравление Навального

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение берлинской клитики "Шарите" о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный, вероятнее всего, был отравлен. Он сказал, что пока нет оснований для расследования случившегося с Навальным, поскольку не определено, каким именно веществом его отравили. Обвинения в адрес российских властей в отравлении политика он назвал "пустым шумом". Слова чиновника приводит "Интерфакс".
"Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово "отравление". Эта версия была среди первых, которую рассматривали наши врачи, но вещество пока не установлено", – заявил он на брифинге 25 августа. Песков добавил, что повод для возможного расследования появится, если и когда будет установлено вещество, приведшее оппозиционера в кому.
По мнению Пескова, немецкие врачи не сказали ничего нового по сравнению с тем, что выяснили врачи в Омске. "Аналитика у всех врачей одинаковая, но выводы разнятся", – сказал он.
- О том, что Алексей Навальный мог быть отравлен, накануне заявила берлинская больница, в которую он был доставлен. В сообщении говорится, что политик мог быть отравлен веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы. Это класс химических веществ используется в лекарствах, как пестициды и как боевые отравляющие вещества, самые известные из которых – зарин и "Новичок".
- Вечером в понедельник главный токсиколог Омской области Александр Сабаев заявил, что омские медики, лечившие Навального, не обнаружили в его организме ингибиторов холинэстеразы. Также, по его словам, у Навального отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами этой группы. Однако ему вводился атропин, который используют сейчас и немецкие врачи.
- По данным на понедельник, состояние Алексея Навального тяжёлое, он находится в коме. Его жизни ничего не угрожает, однако последствия отравления могут быть долговременными. Соратники политика требуют возбудить уголовное дело о покушении на жизнь государственного деятеля и о терроризме.
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