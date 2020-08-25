Кремль не увидел оснований расследовать отравление Навального

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение берлинской клитики "Шарите" о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный, вероятнее всего, был отравлен. Он сказал, что пока нет оснований для расследования случившегося с Навальным, поскольку не определено, каким именно веществом его отравили. Обвинения в адрес российских властей в отравлении политика он назвал "пустым шумом". Слова чиновника приводит "Интерфакс".

"Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово "отравление". Эта версия была среди первых, которую рассматривали наши врачи, но вещество пока не установлено", – заявил он на брифинге 25 августа. Песков добавил, что повод для возможного расследования появится, если и когда будет установлено вещество, приведшее оппозиционера в кому.

По мнению Пескова, немецкие врачи не сказали ничего нового по сравнению с тем, что выяснили врачи в Омске. "Аналитика у всех врачей одинаковая, но выводы разнятся", – сказал он.