Время Свободы: "У нас похитили страну, похищают лучших из нас"
Мария Колесникова помещена в один из следственных изоляторов Минска, стали известны подробности попытки ее насильственной высылки из Беларуси*** В офисах «Открытой России» и проекта «Объединенные демократы» проводятся обыски***Тридцать лет назад в Подмосковье был убит протоиерей Александр Мень
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