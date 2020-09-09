Время Свободы: "У нас похитили страну, похищают лучших из нас"

Мария Колесникова помещена в один из следственных изоляторов Минска, стали известны подробности попытки ее насильственной высылки из Беларуси*** В офисах «Открытой России» и проекта «Объединенные демократы» проводятся обыски***Тридцать лет назад в Подмосковье был убит протоиерей Александр Мень