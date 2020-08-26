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Суд отказался восстановить Романа Полански в Американской киноакадемии

Суд в Лос-Анджелесе отказался восстановить членство режиссёра Романа Полански в Американской академии киноискусств, в которой он состоял 50 лет. Об этом сообщает журнал Variety.

Полански был принят в Академию в 1968 по рекомендации актёра Грегори Пека. В 2018 году он стал одним из четырёх человек, исключённых из состава. После серии сексуальных скандалов в Голливуде, Полански был исключён за сексуальную связь с несовершеннолетней моделью Самантой Геймер в 1977 году.

Согласно решению судьи, у правления было право на исключение Полански, а решение об этом было основано на доказательствах, не было принято как произвол или каприз, и не стало злоупотреблением. Критики отмечают, что Академия почти 35 лет игнорировала правонарушение, за которое Полански впоследствии был исключён, а сама Академия вручала ему "Оскар" в 2003 году за снятый им фильм "Пианист".

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