В Мурманске учителей обязали сдать тест на COVID перед встречей с чиновниками

Министр образования Мурманской области Анна Головина потребовала от участников областного совещания педагогов принести справки о сданном не ранее чем за 3 дня до мероприятия тесте на коронавирус. Об этом сообщает "Новая газета". Скриншоты переписки есть в распоряжении редакции. Оплачивать тестирование учителям чиновники не будут.

Кроме того, требование сдать тест учителя получили накануне совещания в связи с началом нового учебного года, а во многих муниципалитетах области это можно сделать только раз в неделю, пишет издание.

При этом ещё неделю назад на оперативном совещании министр заявила, что тотальное тестирование педагогов на COVID-19 перед началом учебного года проводиться не будет.

В России за сутки выявили 4676 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 115 пациентов, у которых диагностировали COVID-19, умерли. Общее число умерших с начала эпидемии, по официальным данным, составляет 16 683.

В Мурманской области за последние сутки выявлено 68 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших приближается к 12 с половиной тысячам.