В Красноярске школьницу поместили в ПНД из-за обсуждения "Колумбайна"

В Красноярске девятерых школьников направили на обследование в психоневрологический диспансер из-за того, что они состояли в закрытой группе в социальной сети "ВКонтакте", посвящённой массовому убийству в американской школе "Колбумайн" в 1999 году. По версии правоохранительных органов, школьники готовились к активным действиям.

Красноярские СМИ сообщают подробности только об одной из задержанных - 14-летней Алёне Прокудиной. Известно, что ранним утром во вторник в дом её родителей ворвались сотрудники ФСБ. Они провели обыск, изъяв дневники школьницы, её телефон, постеры, висевшие на стене в её комнате, а также ноутбук матери.

После обыска сотрудники ФСБ сказали родителям Алёны, что её "нужно показать психиатру" и попросили подписать добровольное согласие на обследование девочки. Прокудину увезли в краевой психоневрологический диспансер № 1.

Сначала родителям пообещали, что дочь отпустят через два дня, однако затем главный врач диспансера сообщил, что школьница останется в ПНД до осени.

По словам сестры Прокудиной, обследование Алёне не делали, а держат её только для того, чтобы она не попала в школу на праздничную линейку 1 сентября. При этом, как утверждает сестра, Алёна никогда не одобряла массовое убийство в "Колумбайне" и не строила никаких преступных планов, а просто обсуждала произошедшее с подругой в соцсетях.