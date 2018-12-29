Напавшего на школу в Улан-Удэ отправили на принудительное лечение

Подростка, напавшего на учеников и учителя в школе Улан-Удэ в январе этого года, направили на принудительное лечение, сообщают российские информационные агентства.

Ранее 15-летний школьник был признан невменяемым. 19 января в поселке Сосновый бор он ворвался в школу с топором, поджег класс и попытался покончить с собой. В результате нападения пострадали семь человек.

Это не единственное нападение на школу в России и аннексированном Крыму в 2018 году. В январе в Перми подростки напали на четвероклассников с ножами, ранив 15 человек.

В марте семеро человек получили травмы в результате стрельбы из пневматического пистолета, которую открыла 13-летняя ученица школы города Шадринск в Курганской области.

18 апреля в одной из школ Стерлитамака 17-летний подросток напал с ножом на преподавателя и учеников, после чего пытался поджечь класс.​

В октябре в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму 18-летний студент совершил массовое убийство, жертвами которого стал 21 человек, включая подозреваемого.

Сообщалось, в ряде случаев нападавшие вдохновлялись действиями двоих учащихся американской школы "Колумбайн", которые в апреле 1999 года убили 13 человек. Президент России Владимир Путин в декабре подписал закон, который позволяет блокировать без решения суда "группы смерти" и "колумбайн-сообщества" в социальных сетях и интернете.