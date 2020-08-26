Главного редактора "Таких дел" оштрафовали на 200 тысяч рублей

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей главного редактора издания "Такие дела" Анастасию Лотареву за пикет в поддержку журналиста Ильи Азара. Лотаревой вменили повторное нарушение порядка проведения акции.
"Впереди апелляция, но сильных иллюзий я не питаю", - сообщила журналистка после суда.
Анастасия Лотарева вышла на одиночный пикет к управлению МВД на Петровке с плакатом в поддержку Азара, задержанного на 15 суток, 28 мая. Через четыре секунды полицейские задержали её и доставили в отдел полиции.
В июне прошлого года Лотареву оштрафовали на 10 тысяч рублей за пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова.
С сентября Анастасия Лотарева стоит на профилактическом учёте. Адвокаты утверждают, что это сделано безосновательно.
Согласно федеральному законодательству разрешение на проведение одиночных пикетов не требуется.
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