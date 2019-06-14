Журналистов "Таких дел" оштрафовали за пикеты в поддержку Голунова

Суд в Москве оштрафовал главного редактора сайта "Такие дела" Анастасию Лотарёву и главу отдела спецпроектов издания Сергея Карпова на 10 тысяч рублей за пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова. Их обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщается на сайте издания "Такие дела".

Лотарёва и Карпов 8 июня стояли в пикете у здания Никулинского суда Москвы, в котором рассматривался вопрос о мере пресечения Голунову. По закону проводить публичные акции на территориях, прилегающих к судам, запрещено.

Журналист "Медузы" Иван Голунов был задержан 6 июня и обвинён в покушении на сбыт наркотических веществ. Он заявил, что наркотики ему подбросили. В защиту Голунова выступили журналисты множества изданий, общественные деятели, деятели культуры. Журналиста отправили под домашний арест, а 11 июня глава МВД России объявил о прекращении уголовного преследования из-за "недоказанности" вины.

12 июня прошёл несогласованный марш в поддержку Голунова. Московская полиция задержала более 500 человек.