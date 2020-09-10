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Лицом к событию. Как освободить Россию от криминальной автократии?

Лицом к событию. Как освободить Россию от криминальной автократии?
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Лицом к событию. Как освободить Россию от криминальной автократии?

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Как конец проигранной на голосовании по Конституции эпохи превратить в начало нового периода реформ? Беседуем с Григорием Явлинским. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30831491.html

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