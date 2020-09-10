Цитаты Свободы. Симоньян подставляет плечо

Алексей Навальный вышел из комы в берлинской клинике. Мария Колесникова - новая героиня белорусского протеста. Кремлевские пропагандисты побеседовали с Лукашенко.
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