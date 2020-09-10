Человек имеет право Live. Пикеты разрешат, самокаты запретят?
Кто запрещает одиночные пикеты. Что ищут у "Объединенных демократов". Можно ли лишиться водительских прав за пьяную езду на самокате.
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