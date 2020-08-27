Суд приговорил напавшего на мечети в Новой Зеландии к пожизненному сроку

Суд в Новой Зеландии приговорил австралийца Брентона Тарранта к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Он признан виновным в нападении на мечети в городе Крайстчерч в 2019 году. Тогда погиб 51 человек, ещё 40 были ранены.

Это самый суровый приговор в истории Новой Зеландии. И первый без права на досрочное освобождение. Как передает Associated Press, судья назвал поступки Тарранта бесчеловечными и считает, что пожизненное заключение не может их искупить .

15 марта австралиец Брентон Таррант открыл стрельбу по прихожанам одной из мечетей города Крайстчёрч, после чего скрылся с места преступления и напал на вторую мечеть. Таррант вёл прямую трансляцию нападения в Facebook. Сообщалось, что он придерживается ультраправых взглядов. Таррант признал себя виновным в убийстве и попытке убийства, а также в совершении теракта.

В Новой Зеландии раздаются призывы отправить Тарранта отбывать срок на родину в Австралию, так как его содержание в новозеландской тюрьме обойдется, как сообщает местная пресса, в один миллион долларов США в год. Власти Австралии не хотят возвращения Тарранта в страну.