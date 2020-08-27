Бывшие преподаватели ВШЭ учредили "Свободный университет"

Бывшие преподаватели Высшей школы экономики, с которыми вуз отказался продлевать контракт на предстоящий учебный год, объявили о создании "Свободного университета" — независимого образовательного проекта, свободного от административного давления и цензуры.

Инициаторами проекта выступили преподаватели Школы философии Виктор и Юлия Горбатовы, Кирилл Мартынов и профессор факультета права ВШЭ Елена Лукьянова. Ожидается, что к ним присоединятся преподаватели из России и других стран. Об этом сообщает "Новая газета".

По словам создателей проекта, задача "Свободного университета" – выстроить университет заново, избавив преподавателей от всякого административного диктата.

Предполагается, что "Свободный университет" станет международным, а образование для студентов будет бесплатным. Информация о программе и условиях приема слушателей будет опубликована на сайте проекта 1 сентября.