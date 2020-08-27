Бывшие преподаватели ВШЭ учредили "Свободный университет"

Бывшие преподаватели Высшей школы экономики, с которыми вуз отказался продлевать контракт на предстоящий учебный год, объявили о создании "Свободного университета" — независимого образовательного проекта, свободного от административного давления и цензуры.
Инициаторами проекта выступили преподаватели Школы философии Виктор и Юлия Горбатовы, Кирилл Мартынов и профессор факультета права ВШЭ Елена Лукьянова. Ожидается, что к ним присоединятся преподаватели из России и других стран. Об этом сообщает "Новая газета".
По словам создателей проекта, задача "Свободного университета" – выстроить университет заново, избавив преподавателей от всякого административного диктата.
Предполагается, что "Свободный университет" станет международным, а образование для студентов будет бесплатным. Информация о программе и условиях приема слушателей будет опубликована на сайте проекта 1 сентября.
- В августе стало известно, что Высшая школа экономики не стала продлевать контракты с некоторыми преподавателями из за «реорганизации» вуза. При этом еще в начале июля преподаватель Школы философии Виктор Горбатов рассказал студенческому журналу Doxa, что вместе с ещё несколькими оппозиционно настроенными преподавателями он был включён руководством вуза в список "неблагонадежных" сотрудников, которым грозит сокращение. В ВШЭ на это заявили, что "не ведут никаких чёрных списков".
- В начале января администрация Высшей школы экономики опубликовала на сайте университета поправки к правилам внутреннего распорядка для студентов и преподавателей. Среди прочего в поправках оказался запрет на упоминание о своей связи с учебным заведением при обсуждении политических тем.
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