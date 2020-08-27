К пресс-секретарю Юлии Галяминой пришли с обыском

В Москве к члену штаба муниципального депутата Юлии Галяминой и её пресс-секретарю Николаю Касьяну пришли с обыском. Об этом он сам сообщил в твиттере. В разговоре с "МБХ медиа" Касьян рассказал , что не находился дома, где проходит обыск. Туда выехал адвокат

Как уточнила Галямина, обыск начался около 8 утра. "Сотрудники не представились и не предоставили документы. Но с их слов ясно, что Николай проходит свидетелем по моему делу", — написала муниципальный депутат.

Позже Касьян рассказал "МБХ медиа", что обыск у него проводит Следственный комитет по Москве. Поводом стало то, что он проходит свидетелем по делу Галяминой. От адвоката он узнал, что изымают какие-то связанные с ним банковские карты и технику. Вещи и технику родственников "вроде как не трогают", добавил Касьян.

В конце июля Следственный комитет возбудил против Галяминой уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митингов (так называемая "дадинская" статья) из-за призыва депутата выйти на несогласованную акцию против поправок к Конституции в Москве. На время следствия Галямина находилась под подпиской о невыезде. 26 августа адвокат депутата рассказал, что следствие уведомило их о завершении расследования.