Против Юлии Галяминой возбудили дело по "дадинской" статье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по так называемой "дадинской" статье против муниципального депутата Юлии Галяминой. Её обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения митингов.
В сообщении Следственного комитета говорится, что в начале июля Галямина разместила в интернете призыв к участию в незаконном массовом мероприятии в центре Москвы - на акцию против поправок в Конституцию. 15 июля на неё пришло не менее 150 человек.
Кроме того, последние полгода Галямину неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение правил проведения митингов. Действия Галяминой носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса, говорится в сообщении.
В мае Совет Федерации одобрил закон о запрете участвовать в выборах в течение пяти лет осуждённым по уголовным статьям средней тяжести, в том числе по "дадинской статье".
Акция "Нет вечному Путину" против поправок в Конституцию 15 июля началась на Пушкинской площади в Москве и переросла в шествие по Тверской улице и прилегающим бульварам. Полицейские задержали более 140 человек. Среди задержанных оказались Галямина и её дочь.
Юлия Галямина - один из организаторов Комитета "Нет!", созданного для призыва к голосованию против поправок в Конституцию.
- Статья о неоднократном нарушении порядка организации и проведения общественных мероприятий появилась в Уголовном кодексе России в 2014 году. Первым по ней был осуждён активист Ильдар Дадин. Вторым осуждённым стал гражданский активист Константин Котов. Его приговорили к четырём годам колонии. После вмешательства президента Владимира Путина суд смягчин приговор до полутора лет.
- Внесение изменений в основной закон России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- По официальным данным, за поправки высказались почти 78 процентов россиян, чуть больше 21 процента высказались против. Явка составила около 65 процентов. Оппозиция заявляет о беспрецедентных фальсификациях во время голосования и не признаёт его результатов.
- После одобрения в Основном законе страны установлен приоритет российской Конституции над международным правом и произошло "обнуление" президентских сроков, которое позволяет Владимир Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получил ещё больше полномочий, чем сейчас.
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