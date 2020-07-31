Против Юлии Галяминой возбудили дело по "дадинской" статье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по так называемой "дадинской" статье против муниципального депутата Юлии Галяминой. Её обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения митингов.

В сообщении Следственного комитета говорится, что в начале июля Галямина разместила в интернете призыв к участию в незаконном массовом мероприятии в центре Москвы - на акцию против поправок в Конституцию. 15 июля на неё пришло не менее 150 человек.

Кроме того, последние полгода Галямину неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение правил проведения митингов. Действия Галяминой носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса, говорится в сообщении.

В мае Совет Федерации одобрил закон о запрете участвовать в выборах в течение пяти лет осуждённым по уголовным статьям средней тяжести, в том числе по "дадинской статье".

Акция "Нет вечному Путину" против поправок в Конституцию 15 июля началась на Пушкинской площади в Москве и переросла в шествие по Тверской улице и прилегающим бульварам. Полицейские задержали более 140 человек. Среди задержанных оказались Галямина и её дочь.

Юлия Галямина - один из организаторов Комитета "Нет!", созданного для призыва к голосованию против поправок в Конституцию.